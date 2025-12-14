Il grattacielo più basso del mondo misura 12 metri ed è nato da un errore di “interpretazione”

Avete mai sentito parlare del grattacielo più basso del mondo? È alto 12 metri ed è nato da un errore di interpretazione.

Il mondo dell'architettura sta facendo dei passi da gigante da qualche anno a questa parte e non sorprende che in ogni parte del mondo vengano realizzate strutture futuristiche, contemporanee e super innovative. I grattacieli, in particolare, stanno sfidando sempre di più qualsiasi tipo di calcolo ingegneristico, arrivando letteralmente a toccare la vetta del cielo con un dito. Il Burj Khalifa di Dubai, ad esempio, con i suoi 829,8 metri è il più alto al mondo ma presto verrà superato dalla Jeddah Tower in Arabia Saudita (da 1.008 metri). Cosa dire, invece, del grattacielo più basso al mondo? Ecco la sua storia.

La storia del grattacielo più basso del mondo

Per ammirare il grattacielo più basso del mondo bisogna volare in America, per la precisione a Wichita Falls, in Texas, dove agli inizi del ‘900 fu costruito il Newby-McMahon Building. A ideare il progetto all'epoca fu l'imprenditore visionario J.D. McMahon, il cui obiettivo era donare alla città il suo primo grattacielo. L'unico piccolo inconveniente? Alla fine ne venne fuori un edificio di appena 12 metri, in pratica un comunissimo palazzo a quattro piani. La sua storia, però, è molto particolare. L'imprenditore riuscì a convincere gli investitori a concedere un finanziamento di 200.000 dollari per quello che sarebbe dovuto essere un grattacielo da 480 piedi, ovvero oltre 146 metri, peccato solo che sui disegni realizzati le misure fossero in pollici.

Cos'è la verticalità emotiva

Il risultato? Le misure furono interpretate alla lettera, dunque l'edificio "finale" raggiunse i 12 metri, ovvero i 480 pollici. Da quel momento in poi il palazzo venne definito con ironia e sarcasmo il grattacielo più piccolo del mondo. Per evitare che la storia diventasse una "barzellette", i residenti di Wichita Falls si sono inventati il concetto di verticalità emotiva, cosa significa? Non è importante l'altezza di una struttura ma quanto ci si sente alti ad ammirarlo. Insomma, a quanto pare il Newby-McMahon Building è riuscito lo stesso a trovare il suo piccolo spazio nella storia dell'architettura mondiale.