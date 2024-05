video suggerito

Quali sono le spiagge più belle della Liguria Bandiera Blu 2024 e perché è la regione più premiata La Liguria è al primo posto dell'elenco Bandiere Blu 2024 con 34 spiagge premiate perché soddisfanno i criteri previsti dalla FEE: ecco quali sono i lidi migliori della regione.

A cura di Arianna Colzi

Santa Margherita Ligure

L'elenco delle Bandiere Blu 2024 ha visto bissare il podio del 2023: in testa con il maggior numero di spiagge c'è ancora la Liguria, seguita da Puglia, Campania e Calabria al terzo posto a parimerito. Con 14 nuove ingressi, la Liguria riesce ancora a comandare con 34 vessilli, che sono stai premiati per soddisfatto i criteri in termini di servizi, sicurezza e sostenibilità.

Bandiera Blu 2024 in Liguria, quali sono le spiagge migliori

Da Sanremo fino a Lerici, le spiagge della Liguria sono un patrimonio da tutelare. Premiate secondo i 32 criteri del FEE – divisi in macrosezioni quali educazione ambientale e informazione, qualità delle acque, gestione ambientale, servizi e sicurezza – le 34 spiagge che hanno ricevuto il riconoscimento sono:

Bordighera

Sanremo

Riva Ligure

Santo Stefano al Mare

San Lorenzo al Mare

Imperia

Diano Marina

Laigueglia

Ceriale

Borghetto Santo Spirito

Loano

Pietra Ligure

Borgo Verezzi

Finale Ligure

Noli

Cinque Terre

Spotorno

Bergeggi

Savona

Albissola Marina

Albissola Superiore

Celle Ligure

Varazze

Sori

Recco

Camogli

Santa Margherita Ligure

Chiavari

Lavagna

Sestri Levante

Moneglia

Framura

Bonassola

Levanto

Lerici

Perché la Liguria è la regione più premiata: i criteri per ottenere la Bandiera Blu

Il territorio ligure racchiude il maggior numero di lidi ritenuti sostenibili per il territorio. Il riconoscimento, infatti, viene assegnato a quelle località balneari che, pur essendo più o meno turistiche, sanno tutelare il territorio circostante senza danneggiarlo. I criteri sulla sicurezza ambientale, in particolare, secondo quanto stabilito dalla Fee prevedono: informare sul programma Bandiera Blu e altre iniziative ecosostenibili e minimo 5 attività di educazione ambientale devono essere promosse ogni anno tra i bagnanti. Inoltre, è necessario diffondere informazioni sulla qualità delle acque di balneazione, sugli ecosistemi locali, elementi naturali e siti culturali. È necessario poi esibire la mappa della spiaggia con indicazione dei servizi.

Varazze

La Liguria poi è stata anche premiata perché le sue spiagge rispettano i criteri in termini di servizi e sicurezza, ossia: un numero adeguato di personale di salvataggio sulla spiaggia; deve esserci sempre un equipaggiamento di pronto soccorso; devono essere stabiliti dei piani di emergenza in caso di rischi ambientali; la spiaggia dev'essere un luogo sicuro che prevenga incidenti o altri tipi di problematica; dev'esserci una fonte d'acqua potabile e dev'essere garantito il libero accesso ai bagnanti.