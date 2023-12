Quali sono le 16 attrazioni turistiche più visitate al mondo: tre si trovano in Italia Nella classifica delle 16 attrazioni più gettonate tra i turisti di tutto il mondo spiccano tre monumenti italiani: due nel Lazio, uno in Lombardia.

A cura di Giusy Dente

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Musei Vaticani

La nota catena di hotel Premier Inn ha esaminato i dati di oltre 100 sistemi di prenotazioni online ufficiali e ha stabilito quali sono le attrazioni turistiche più richieste al mondo, quelle più gettonate tra i viaggiatori, disposti a tutti pur di entrarvi. In molti casi, disposti anche a file chilometriche e attese infinite: ci sono strutture, infatti, che necessitano di una prenotazione con mesi di anticipo, vista l'affluenza. Spiccano nella lista castelli, musei, chiese, paradisi naturali. Tre di questi luoghi si trovano in Italia: due nel Lazio e uno in Lombardia.

La mappa delle attrazioni più amate

Al primo posto c'è il castello di Neuschwanstein, nell'estremo sud della Germania. Per accedervi bisogna prenotare con larghissimo anticipo, almeno 37 giorni prima. È infatti perennemente preso d'assalto dai turisti, curiosissimi di visitare questo posto incantevole dal fascino romantico, degno di una fiaba. Machu Picchu in Perù si aggiudica il primo posto a pari merito con la precedente attrazione: qui serve un mese di anticipo, per prenotare, ma ne vale la pena, perché è una meraviglia archeologica unica al mondo.

Cappella Sistina

Non a caso, è un sito dichiarato patrimonio mondiale dell'UNESCO. Segue sul podio, dunque si classifica al secondo posto, l'Harry Potter Studio Tour: è l'attrazione più richiesta del Regno Unito e la seconda a livello globale. L'immersione nella vita del maghetto ha conquistato tutti i fan della celebre saga ed è tappa fondamentale, durante un viaggio nella capitale inglese. E si piazza invece al terzo posto il Museo Ghibli in Giappone, situato a Mitaka: è come La Mecca per i fan, che possono fare un commovente viaggio tra i capolavori animati dello Studio Ghibli.

Leggi anche A Gardaland ha inaugurato la prima e unica attrazione al mondo a tema Jumanji: le immagini in anteprima

Galleria Borghese

Le destinazioni italiane in classifica

La mappa delle attrazioni più amate dei turisti include anche la Statua della Libertà, Walt Disney World, la Casa di Anna Frank, le Catacombe di Parigi, il Big Ben e lo Sky Garden di Londra, la Città Proibita in Cina, il Museo Van Gogh (Paesi Bassi), il Monte Fuji (Giappone). Spiccano poi tre luoghi italiani, tre orgogli nazionali.

Santa Maria Delle Grazie

La Cappella Sistina nei Musei Vaticani è al decimo posto: è un tesoro di inestimabile valore, dove trova posto il celeberrimo affresco di Michelangelo, dipinto tra il 1508 e il 1512. Ottavo posto per Galleria Borghese a Roma, palazzo immerso in sorprendenti giardini che ospita opere di artisti del calibro di Caravaggio e Raffaello. Svetta al sesto posto Santa Maria delle Grazie a Milano, dove ammirare l'Ultima Cena di Leonardo Da Vinci, capolavoro creato tra il 1495 e il 1497. Per visitare il dipinto bisogna prenotare i biglietti con almeno 10 giorni di anticipo.

Big Ben

La classifica delle attrazioni più richieste al mondo

I numeri tra parentesi indicano in linea di massima i giorni di anticipo necessari per prenotare.

Castello di Neuschwanstein, Germania (37)

Machu Picchu, Perù (37) Tour degli Studi di Harry Potter, Regno Unito (34) Museo Ghibli, Giappone (30) Sky Garden, Regno Unito (22) Monte Fuji, Giappone (16) Santa Maria delle Grazie, Italia (10)

Museo Van Gogh, Paesi Bassi (10) La Città Proibita, Cina (8)

Big Ben, Regno Unito (8) Galleria Borghese, Italia (6)

Le Catacombe, Francia (6)

Casa di Anna Frank, Paesi Bassi (6) Walt Disney World, Stati Uniti (4) Cappella Sistina, Città del Vaticano (3)

Statua della Libertà, Stati Uniti (3)

Castello di Neuschwanstein

La classifica delle attrazioni più richieste del Regno Unito

I numeri tra parentesi indicano in linea di massima i giorni di anticipo necessari per prenotare.

Tour degli studi di Harry Potter, Watford (34) Sky Garden, Londra (22) Big Ben, Londra (8) Tour del Palazzo di Westminster, Londra (4) Buckingham Palace, Londra (2)

Castello di Windsor, Windsor (2) Abbazia di Westminster, Londra (1)

Progetto Eden, Cornovaglia (1)

Zoo di Chester, Chester (1)

Stanze della guerra di Churchill, Londra (1)

La National Gallery, Londra (1)