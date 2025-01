video suggerito

Quali sono i voli che incontrano più turbolenze al mondo Amate viaggiare in aereo ma preferireste evitare le turbolenze? Ecco quali sono le tratte più “a rischio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'aereo è ormai diventato il mezzo di trasporto più amato dagli amanti dei viaggi: permette di raggiungere in poche ore una destinazione dall'altra parte del mondo, il tutto senza doversi preoccupare della guida o delle continue fermate in stazione. L'unico piccolo inconveniente? Spesso le turbolenze possono rendere il volo non proprio confortevole: ecco, dunque, quali sono le tratte internazionali più soggette a problemi di questo tipo (che andrebbero evitate dai passeggeri impressionabili).

La tratta aerea che incontra più turbolenze

A chi non è mai capitato di incontrare una turbolenza durante un viaggio in aereo? Si ha la sensazione che il volo incontri qualche "ostacolo" e nei casi peggiori arriva anche a perdere quota, causando non poche preoccupazioni tra i passeggeri. Cosa causa il fenomeno? Solitamente le tempeste, le montagne e le potenti correnti a getto. Il sito di Turbli.com ha studiato più a fondo i dati diffusi dalla National Oceanic and Atmospheric Administration e ha stabilito quali sono le rotte che nell'ultimo anno hanno registrato il maggior numero di turbolenze. Dopo aver analizzato 10.000 voli che collegano 550 aeroporti, è emerso che la tratta più "movimentata" è quella lunga 196 km che collega Mendoza, in Argentina, e Santiago del Cile. Il motivo è molto semplice: si tratta di un volo che attraversa le cime innevate delle Ande, zona in cui si formano molte perturbazioni, per arrivare poi sulla costa cilena.

Perché le turbolenze sono sempre più comuni

A seguire nella classifica ci sono i voli Cordova – Santiago, Mendoza – Salta, Mendoza – San Carlos de Bariloche, Katmandu – Lhasa, Chengdu – Lhasa: nessuna rotta italiana o europea in lista. Cosa accomuna queste tratte turbolente? Attraversano tutte delle alte e lunghe catene montuose. La cosa che in pochi sanno è che problemi di questo tipo durante i viaggi in aereo si stanno verificando sempre più spesso da qualche anno a questa parte: si tratterebbe di una conseguenza del cambiamento climatico, i cui effetti sarebbero evidenti durante gli eventi meteorologici estremi che finisco per avere un grosso impatto sui viaggi aerei. Questo, però, non significa che volare è diventato meno sicuro ma che semplicemente i voli sono più spesso "movimentati" rispetto al passato.