video suggerito

Quali sono i resort in Italia premiati da Forbes per l’ospitalità responsabile La guida travel di Farbes ogni anno assegna un badge alle strutture internazionali per il loro impegno in un’ospitalità responsabile e sostenibile: scopriamo quali hotel e resort italiani sono stati premiati. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il roof toop dell'Hotel Principe | Foto Hotel Principe

Ogni anno la rivista Forbes conferisce una serie di riconoscimenti alle principali strutture ricettive a livello internazionale. La Forbes Travel Guide, in particolare, assegna ogni anno anche un badge agli alberghi e resort che dimostrano il loro impegno verso la sostenibilità ambientale. Il Verified Responsible Hospitality badge viene assegnato solo se si rispettano i 100 standard rigorosi previsti dalla rivista: tra questi criteri si spazia dalla tutela dell'ambiente al risparmio energetico, passando per l'attenzione al benessere dei dipendenti, degli ospiti e delle loro comunità. Tra questi resort troviamo anche cinque strutture italiane che hanno ricevuto il badge nel 2024: scopriamo quali sono.

Quali sono le strutture italiane premiate per l'impegno verso l'ambiente

La prima struttura italiana a essere premiata con il Verified Responsible Hospitality badge è l'Excelsior Hotel Gallia, A Luxury Collection Hotel di Milano, situato in un vecchio palazzo dagli interni art déco. Ristrutturato nel 2015, con un cenno alla decadenza dell'Età del Jazz, l'hotel ha un design curato ed è dotato di tutte le tecnologie all'avanguardia che ne fanno un hotel da "Gatsby nel 21° secolo".

Una stanza del Excelsior Hotel Gallia, a Luxury Collection Hotel | Foto Excelsior Hotel Gallia

Un'altra struttura a cui la travel guide di Forbes ha assegnato il badge di struttura responsabile è l'Hotel Villa Franca di Positano, sulla Costiera Amalfitana. Affacciato sul mar Tirreno, questa ex residenza privata trasformata in boutique hotel è un mix perfetto tra vecchio e nuovo. La colazione, poi, si consuma nel patio affacciato sulla Costiera.

Leggi anche Guida Michelin Italia 2025: quali sono i nuovi ristoranti che hanno ottenuto le Stelle

Una delle camere dell'hotel Villa Franca | Foto Hotel Villa Franca

Altra struttura premiata per la sua "ospitalità responsabile" è il JW Marriott Venice Resort & Spa a Venezia. Situato sulla celebre Isola delle Rose, il resort garantisce privacy e relax, il tutto immerso nel lusso e con una vista sull'acqua.

La piscina sul tetto del JW Marriott | Foto JW Marriot Venice Resort

Quando si parla di ospitalità responsabile e sostenibile è impossibile non citare anche la Sardinia. Il 7Pines Resort in Sardegna è una villa in pieno stile italiano extralusso affacciata su Baja Sardinia, a pochi passi dalla Costa Smeralda e da Olbia e Porto Cervo.

La vista dal resort | Foto 7Pines Sardinia

Vecchio e nuovo si incontrano anche nella splendida Forte dei Marmi, tra pinete e spiagge ampie. Qui lo splendido Hotel Principe è stato premiato per la sua ospitalità responsabile: l'hotel si trova all'interno del cubo minimalista dell'architetto Klaus Müller che scorge in mezzo al verde della pineta. All'interno, tra i comfort che l'hotel offre, si possono trovare pezzi di arredamento realizzati da designer quali Antonio Citterio, Armani Casa, B&B, Flexform, Floss e Maxalto.

L'hotel Principe | Foto Hotel Principe