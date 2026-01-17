Qual è l’autogrill più bello d’Italia, che sa coniugare modernità, sostenibilità e architettura

Autogrill Villoresi Est, Lainate

Sulla A8 Milano-Laghi, tra il traffico incessante dei pendolari e l'euforia di chi parte per un viaggio, si trova l’Autogrill Villoresi Est: non un semplice punto di ristoro, ma un’icona di design e sostenibilità che ha riscritto il concetto di autogrill in Italia. Qui, l’idea di fermarsi per un caffè o un pasto è un’esperienza davvero da godersi in tranquillità. Certo, ci sono diversi autogrill davvero belli, come il Motta-grill di Cantagallo di Casalecchio di Reno o il Secchia Ovest, ma Villoresi Est ha un modo tutto suo di coniugare modernità, sostenibilità e architettura, che lo rende davvero incredibile.

Autogrill Villoresi Est, Lainate

Villoresi Est, l’autogrill più bello d’Italia

Villoresi Est è considerato oggi l’autogrill più bello d’Italia per la sua forma futuristica e per la cura con cui è stato pensato e realizzato. Inaugurato nel 2013 lungo la A8 Milano-Laghi, il punto di ristoro si riconosce immediatamente per la sua forma: un imponente vulcano alto circa 30 metri che si illumina di rosso alla sera, diventando un faro visivo per chi percorre l’autostrada. L’architettura, firmata da Giulio Ceppi, non è solo suggestiva dal punto di vista estetico ma è soprattutto il risultato di un progetto che ha messo al centro la sostenibilità ambientale. L’edificio è stato concepito secondo criteri di efficienza energetica, con materiali ecocompatibili e sistemi per il risparmio energetico e idrico che gli sono valsi tra l’altro la certificazione LEED Gold, un riconoscimento molto ambito per l’edilizia sostenibile.

Autogrill Villoresi Est di sera

Perché la storia degli Autogrill è legata ai pavesini

Per comprendere l’importanza di Villoresi Est bisogna guardare alle origini di Autogrill in Italia, che affondano le radici nel dopoguerra. La storia del servizio di ristorazione in autostrada iniziò con i punti di ristoro Pavesi, collegati alla celebre azienda di biscotti, che negli anni ’50 e ’60 diedero vita a strutture iconiche lungo le prime autostrade italiane, ispirandosi a quelle situate sulle highways americane. Uno degli esempi più celebri fu Villoresi Ovest, inaugurato nel 1958 sull’Autostrada dei Laghi e progettato dall’architetto Angelo Bianchetti, con la sua forma circolare e il grande marchio Pavesi che dominava lo spazio, simbolo di modernità e del progressivo cambiamento delle abitudini di viaggio.

Uno dei primi autogrill "pavesini" ideati da Mario Pavesi

Questi primi “pavesini” segnarono un’epoca: erano luoghi in cui la sosta non era più un semplice pausa dal viaggio ma un’esperienza che accompagnava la crescita del turismo automobilistico italiano. Col tempo, l’evoluzione delle esigenze dei viaggiatori portarono Autogrill a espandersi e a rinnovarsi, trasformando quei primi punti di ristoro in luoghi di incontro, ristorazione e servizio capaci di rispondere ai gusti contemporanei, fino ad arrivare a progetti come Villoresi Est, che racchiudono il cuore del progetto di Mario Pavesi così come una visione più moderna e sostenibile.