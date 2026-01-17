stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Qual è l’autogrill più bello d’Italia, che sa coniugare modernità, sostenibilità e architettura

L’autogrill più bello d’Italia si trova vicino a Lainate ed è un mix perfetto di storia e presente, che unisce il passato dei punti di ristoro pavesini a progetti più sostenibili.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Elisa Capitani
0 CONDIVISIONI
Autogrill Villoresi Est, Lainate
Autogrill Villoresi Est, Lainate

Sulla A8 Milano-Laghi, tra il traffico incessante dei pendolari e l'euforia di chi parte per un viaggio, si trova l’Autogrill Villoresi Est: non un semplice punto di ristoro, ma un’icona di design e sostenibilità che ha riscritto il concetto di autogrill in Italia. Qui, l’idea di fermarsi per un caffè o un pasto è un’esperienza davvero da godersi in tranquillità. Certo, ci sono diversi autogrill davvero belli, come il Motta-grill di Cantagallo di Casalecchio di Reno o il Secchia Ovest, ma Villoresi Est ha un modo tutto suo di coniugare modernità, sostenibilità e architettura, che lo rende davvero incredibile.

Autogrill Villoresi Est, Lainate
Autogrill Villoresi Est, Lainate

Villoresi Est, l’autogrill più bello d’Italia

Villoresi Est è considerato oggi l’autogrill più bello d’Italia per la sua forma futuristica e per la cura con cui è stato pensato e realizzato. Inaugurato nel 2013 lungo la A8 Milano-Laghi, il punto di ristoro si riconosce immediatamente per la sua forma: un imponente vulcano alto circa 30 metri che si illumina di rosso alla sera, diventando un faro visivo per chi percorre l’autostrada. L’architettura, firmata da Giulio Ceppi, non è solo suggestiva dal punto di vista estetico ma è soprattutto il risultato di un progetto che ha messo al centro la sostenibilità ambientale. L’edificio è stato concepito secondo criteri di efficienza energetica, con materiali ecocompatibili e sistemi per il risparmio energetico e idrico che gli sono valsi tra l’altro la certificazione LEED Gold, un riconoscimento molto ambito per l’edilizia sostenibile.

Autogrill Villoresi Est di sera
Autogrill Villoresi Est di sera

Perché la storia degli Autogrill è legata ai pavesini

Per comprendere l’importanza di Villoresi Est bisogna guardare alle origini di Autogrill in Italia, che affondano le radici nel dopoguerra. La storia del servizio di ristorazione in autostrada iniziò con i punti di ristoro Pavesi, collegati alla celebre azienda di biscotti, che negli anni ’50 e ’60 diedero vita a strutture iconiche lungo le prime autostrade italiane, ispirandosi a quelle situate sulle highways americane. Uno degli esempi più celebri fu Villoresi Ovest, inaugurato nel 1958 sull’Autostrada dei Laghi e progettato dall’architetto Angelo Bianchetti, con la sua forma circolare e il grande marchio Pavesi che dominava lo spazio, simbolo di modernità e del progressivo cambiamento delle abitudini di viaggio.

Leggi anche
Arriva La Dolce Vita Orient Express, il treno di lusso che unisce golf, viaggio e paesaggi italiani
Uno dei primi autogrill "pavesini" ideati da Mario Pavesi
Uno dei primi autogrill "pavesini" ideati da Mario Pavesi

Questi primi “pavesini” segnarono un’epoca: erano luoghi in cui la sosta non era più un semplice pausa dal viaggio ma un’esperienza che accompagnava la crescita del turismo automobilistico italiano. Col tempo, l’evoluzione delle esigenze dei viaggiatori portarono Autogrill a espandersi e a rinnovarsi, trasformando quei primi punti di ristoro in luoghi di incontro, ristorazione e servizio capaci di rispondere ai gusti contemporanei, fino ad arrivare a progetti come Villoresi Est, che racchiudono il cuore del progetto di Mario Pavesi così come una visione più moderna e sostenibile.

Viaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Trend
Perché la GenZ non indossa il cappello? La nuova mania, le sciarpe da mettere in testa
Come vestirsi con il freddo e abbinare i cardigan di tendenza nei look a strati (sia di giorno che di sera)
Come vestirsi con il freddo e abbinare i cardigan di tendenza nei look a strati (sia di giorno che di sera)
Gli 8 cappotti di tendenza per l'inverno 2026
Gli 8 cappotti di tendenza per l'inverno 2026
I 6 colori che saranno di moda nel 2026: dal cioccolato al panna, le nuance di tendenza dell'anno nuovo
I 6 colori che saranno di moda nel 2026: dal cioccolato al panna, le nuance di tendenza dell'anno nuovo
Le 7 tendenze del 2026: come nasce un trend e perché nel nuovo anno ci vestiremo con tute e jeans a zampa
Le 7 tendenze del 2026: come nasce un trend e perché nel nuovo anno ci vestiremo con tute e jeans a zampa
Look semplice e chic per l'inverno, 4 idee per abbinare la gonna in pelle con maglioni e camicie
Look semplice e chic per l'inverno, 4 idee per abbinare la gonna in pelle con maglioni e camicie
Dal bomber al montone: 6 giacche pesanti e trendy da indossare in inverno al posto del solito piumino
10 look per l'inverno da copiare
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views