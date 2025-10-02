Qual è la compagnia aerea low-cost che è fallita e ha annullato tutti i voli

C’è una compagnia aerea low-cost che ha appena dichiarato fallimento, annullando tutti i voli in programma: ecco qual è e quali sono le conseguenze.

Cosa succede se una compagnia aerea dichiara fallimento da un giorno all'altro? Oltre a lasciare senza lavoro tutti i dipendenti, impedisce anche ai suoi viaggiatori di partire, visto che i voli vengono annullati. É proprio quanto accaduto in Islanda, dove un colosso low-cost del mondo dell'aviazione ha chiuso i battenti, lasciando migliaia di turisti bloccati: ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla questione.

La compagnia aerea che ha annullato tutti i suoi voli

Si chiama Play Airlines ed è la compagnia aerea islandese che ha appena dichiarato fallimento dopo non essere riuscita a superare la prolungata crisi finanziaria. A nulla sono serviti i tentativi di revisione del business, ad appena tre anni dal debutto l'azienda è stata costretta a chiudere i battenti. Nata con l'idea di diventare una compagnia transatlantica, alla fine si è concentrata sulle rotte europee e delle Isole Canarie. Da e verso gli Stati Uniti ha mantenuto i "legami" solo con New York Stewart, Boston Logan e Baltimore-Washington. Oggi, però, le cose sono cambiate e l'azienda è entrata in amministrazione controllata, licenziando il personale e cancellando i voli.

Cosa succede a chi ha visto il suo volo annullato

Il fallimento della compagnia aerea Play sta generando non pochi disagi: innanzitutto circa 400 dipendenti non hanno più lavoro, poi anche migliaia di turisti non sanno come ritornare in patria. L'azienda li ha invitati semplicemente a organizzare autonomamente il viaggio, magari con altre compagnie che offrono tariffe agevolate, date le circostanze. “Il Consiglio e la direzione di Play sottolineano che è stato fatto ogni sforzo per raggiungere un risultato diverso. Questa decisione è la più dolorosa immaginabile in questa situazione ed è stata presa solo perché tutte le altre opzioni sono state ritenute esaurite. Il Consiglio si scusa sinceramente con tutti coloro che sono stati negativamente colpiti da questo esito”, è stato dichiarato in una nota.