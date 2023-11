Qual è il borgo italiano preferito dagli innamorati Si trova in provincia di Cuneo ed è uno dei paesi dove le coppie sognano di sposarsi. Cosa vedere nella cittadina a forma di cuore sulle Prealpi liguri.

A cura di Annachiara Gaggino

Ormea

Una pianta a forma di cuore per un paese molto romantico ricco di palazzi in stile Belle Époque. Siamo ad Ormea, in provincia di Cuneo, uno dei paesi preferiti dagli innamorati. Sarà per l'aria romantica che si respira, per la sua particolare forma, per il gioco di parole che lega il nome della località alla parola amore, ma negli ultimi anni sono sempre di più le coppie che hanno deciso di celebrare le nozze in questo borgo.

Una veduta di Ormea

La valle Liberty

Situata tra la Liguria e il Piemonte, la cittadina è caratterizzata da uno stile Liberty. Il centro, infatti, si dirama in vicoli, molto simili ai caruggi genovesi, dove sorgono imponenti palazzi in stile Belle Époque, costruiti verso la fine dell'Ottocento, quando nel paese è arrivata la ferrovia, che ha portato industria e innovazione. Un comune di poco di di 1600 abitanti, che si triplicano nel periodo estivo, turisti attratti dall'eleganza di quello che fa parte dell'Associazione Borghi Autentici Italiani. Dal Grand Hotel costruito nel 1895 all'ex Casinò dallo stile medievale, il centro è ricco di cultura e racconta la storia di una valle che attirò anche i Saraceni. Passeggiando per le vie della città si possono scoprire case fregiate e piazze imponenti che hanno conservato lo stile architettonico originario.

I monti di Ormea

Tra trekking e racconti di vita

Perfetta per gli appassionati di natura e le escursioni in montagna, i territori circostanti, infatti, sono l'ideale per il trekking e un giro in mountain bike. Da non perdere la Balconata di Ormea, una ciclabile di 40 chilometri che attraversa alcune delle 17 frazioni e borgate. Ed è proprio a Chionea, una delle frazioni del paese che si può visitare un luogo ricco di emozione, il Museo dei Ricordi, realizzato dagli abitanti, che hanno portato alcuni oggetti della vita quotidiana e fotografie per raccontare come si viveva tra le montagne di questo splendido borgo.