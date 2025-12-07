Perché per i brindisi delle feste di Natale vengono usati spumanti e vini frizzanti

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il periodo delle feste di Natale è ufficialmente cominciato e, che si sia o meno addobbato l’albero, non importa, è arrivato il momento di prepararsi ai numerosi brindisi che verranno fatti in compagnia di familiari, colleghi di lavoro, amici ritornati in patria e persone care. Tra feste aziendali, aperitivi improvvisati e banchetti, è infatti praticamente impossibile non cedere alla tentazione di un bicchiere in compagnia, simbolo di felicità e di buon auspicio. Vi siete mai chiesti per quale motivo per i brindisi delle festività natalizie si punta sempre sulle bollicine, ovvero gli spumanti, i prosecchi e i vini frizzanti? Ecco spiegata la tradizione.

Il significato simbolico dei vini frizzanti

È inutile negarlo, tutti durante le feste si concederanno dei brindisi in compagnia e il più delle volte punteranno sulle bollicine. Da dove nasce la tradizione di stappare spumanti e prosecchi sulle tavole di Natale e Capodanno? Si tratta di un’usanza legata all’antica famiglia reale francese, che nel momento dell’incoronazione a Reims utilizzò l’autoctono champagne, rendendolo un vino di sfarzo e prestigio. Col tempo le bollicine hanno continuato ad allietare gli eventi speciali anche al di fuori della corte francese. Il motivo è molto semplice: sono bevande versatili ed eleganti che con il loro tocco “frizzante” riescono a sollevare l’umore durante le feste. Ad oggi la consuetudine si è evoluta ma ha mantenuto intatto il suo fulcro: i prosecchi, gli spumanti e i vini frizzanti sono un simbolo di gioia e di lusso, nonché l’abbinamento perfetto agli aperitivi e ai piatti tipicamente natalizi. Le bollicine, inoltre, con la loro leggerezza ed effervescenza portano un’energia vibrante, simboleggiando il rinnovamento e i nuovi inizi.

Come scegliere le bollicine giuste per Natale

La tradizione natalizia delle bollicine non è riservata agli ambienti casalinghi, anzi, durante le feste sono moltissime le degustazioni a tema organizzate. Solo in Italia, ad esempio, si annoverano Cantine Aperte a Natale nelle principali case vinicole aderenti al Movimento Turismo del Vino, Bollicine d’Italia – Wine Spot a Napoli organizzato tra Natale e Capodanno e Stelle di Natale sulle colline del prosecco in provincia di Treviso. Come fare a scegliere le bollicine giuste per il banchetto di Natale? Se si vuole puntare su qualcosa di più economico dello champagne, l’ideale sono i prosecchi dai profili fruttati, perfetti per antipasti, portate principali ma anche dessert. Per gli spumanti, invece, bisogna optare per i brut dal sapore secco e fresco, perfetti per la loro versatilità.