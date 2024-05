video suggerito

Perché non si dovrebbero mai realizzare video nei parchi divertimento: è una questione di etichetta Si possono usare gli smartphone sulle attrazioni dei parchi divertimento? Non sempre: ecco cosa dicono le regole dell’etichetta a tal proposito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli smartphone vengono ormai utilizzati in ogni momento della quotidianità, tanto che per alcuni è diventato quasi impossibile godersi un'esperienza senza sentire la necessità di immortalarla in una foto o in un video da postare sui social. Non si fanno eccezioni per nulla, da una cena in compagnia a una vacanza esotica, fino ad arrivare al concerto del proprio cantante preferito. Neppure mentre si è su una giostra in un parco divertimenti si abbandona il cellulare, anche se la cosa potrebbe risultare scorretta e fastidiosa per gli altri presenti. Cosa dice l'etichetta a tal proposito? A rivelarlo è stata l'esperta di bon-ton Myka Meier: ecco per quale motivo in alcuni casi è decisamente inaccettabile filmare mentre si è su un'attrazione.

Quando è vietato usare lo smartphone al lunapark

Tra Instagram, YouTube e TikTok è diventato molto popolare documentare la propria esperienza in un parco divertimenti con dei video realizzati sulle diverse attrazioni, peccato solo che usare lo smartphone nel bel mezzo del giro potrebbe risultare fastidioso agli altri ospiti. L'esperta di etichetta Myka Meier ha spiegato che si tratta di un'abitudine non sempre corretta, almeno secondo le regole del bon-ton. Prima di farlo, infatti, bisogna capire se è consentito o meno, visto che su alcune giostre (come le montagne russe) è vietato usare telecamere per motivi di sicurezza. In altri casi, come su giostre panoramiche o al buio, la cosa è sconsigliata per una questione di correttezza: si rischia di distrarre gli altri presenti con la luce dello schermo, rovinandogli la suggestiva esperienza.

Il galateo da parco divertimenti

Stando alle imposizioni dell'etichetta, tutto ciò che rende il viaggio meno piacevole per gli altri dovrebbe essere evitato. È necessario, dunque, assicurarsi che i presenti si sentano a loro agio nell'essere filmati, soprattutto se si sa che si posterà il video sui social nella speranza di renderlo virale. Per evitare spiacevoli imprevisti sarebbe bene tenere lo smartphone basso ad altezza corpo oppure optare per una go-pro, magari realizzando video brevi per evitare gli ospiti vicini vengano distratti dalla fotocamera. Insomma, a quanto pare esiste un vero e proprio "galateo da lunapark", peccato solo che in pochi lo rispettino. In quanti cominceranno a cambiare le proprie abitudini sulle giostre a partire da questo momento?

Leggi anche I luoghi nascosti della Turchia, tutte le attrazioni sotterranee da non perdere