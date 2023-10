Perché il Giappone è la meta più desiderata per il viaggio di nozze Arte, cucina, design: il Giappone è un connubio di diverse esperienze che lo rendono attrattivo soprattutto per chi deve scegliere la metà della luna di miele.

La fioritura dei ciliegi in Giappone

Il fascino del Giappone non si scopre certo oggi, nel 2023. Una cultura ricca ed istrionica si mischia da secoli a paesaggi al limite del nostro immaginario di persone occidentali. Tuttavia, nell'ultimo anno, il Giappone sembra essere diventato una meta desiderata soprattutto dalle coppie come destinazione per il loro viaggio di nozze. Un particolare tipo di viaggio che si colloca nel generale grande aumento di flussi turistici verso il Giappone dopo il periodo della pandemia, come riporta l'Organizzazione Nazionale del Turismo Giapponese: solo nell'ottobre dello scorso anno vi sono stati più di 2 milioni di turisti. Ma cosa rende, dunque, il Paese così attrattivo per le coppie appena sposate?

Monte Fuji

Viaggio di nozze: perché scegliere il Giappone

Una delle coppie più famose di Hollywood, Marylin Monroe e Joe di Maggio, scelse, nel 1954, Tokyo come meta del proprio viaggio di nozze. Nonostante la fine non esattamente positiva del loro matrimonio, il viaggio della coppia ha di fatto sancito la scelta del Giappone come meta ambita per i novelli sposi. Negli anni, poi, la destinazione è stata scelta da molti come luogo ideale per sperimentare una cucina nuova, dunque un viaggio basato sui sapori. Con la globalizzazione, però, il viaggio culinario è venuto meno e sono subentrate altri fattori per le quali i turisti scelgono il Paese quali il design, la natura e il benessere.

Turisti visitano il tempio Senso Ji a Tokyo

Nel 2023, infatti, quello che le coppie cercano è una metà che contenga diverse possibili esperienze, dalle spiagge alla città, dai musei alla natura e il Giappone racchiude tutti questi fattori.

Gabriella Rello Duffy, direttorice editoriale di Brides, ha rivelato a Condé Nast Traveler come "le coppie cerchino destinazioni per la luna di miele che offrano un buon mix di relax e avventura. Sempre più coppie vogliono sperimentare la cultura locale e provare attività mai sperimentate".

Ciliegi in fiore a Kawazu

Al successo del Giappone hanno contribuito anche i social: i feed di Instagram e TikTok sono sempre più ricchi contenuti relativi a viaggi in Giappone, che ne enfatizzano la cultura e la gastronomia, senza tralasciare i paesaggi. Chi di noi non ha visto, almeno una volta, un contenuto relativo alla celebre fioritura dei ciliegi? Si tratta del periodo tra fine marzo e inizio aprile, quando gli alberi di ciliegio in fiori raggiungono quel rosa che colora prati e paesaggi.

Una delle sculture più celebri di Naoshima

Giappone, quali sono le mete più ambite

Se le destinazioni principali restano le grandi città come Kyoto e Tokyo, sono le esperienze personalizzate a rendere più desiderabile un viaggio: escursioni, attività gourmet, la scelta degli hotel e molte altre, come sottolinea Duffy. Tuttavia, negli ultimi anni, sono diventate sempre più gettonate anche la penisola di Izu e l'isola di Naoshima, nel mare dell'isola di Seto. Si tratta di un vero e proprio museo contemporaneo a cielo aperto. Naoshima è la sintesi perfetta per chi vuole unire il relax, l'arte e il design, uscendo dalla comfort zone dei classici itinerari nipponici.