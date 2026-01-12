Perché gli sciatori che si scattano selfie sulle piste rischiano multe da 500 euro

Avete in programma una vacanza sulle Alpi? Fareste bene a non scattarvi selfie sulla neve: ecco per quale motivo.

Le vacanze sulla neve sono un classico dell'inverno, soprattutto nel periodo post natalizio, quando le temperature cominciano a diventare davvero gelide. Per gli appassionati di sci questo significa solo una cosa: possono darsi liberamente al loro sport preferito, scorrazzando tra piste più o meno ardue. Attenzione, però, a non fermarsi a scattarsi selfie mentre si è in corsa, il motivo? Si rischiano multe salatissime che possono arrivare anche fino a 500 euro.

I divieti applicati sulle piste da sci sulle Alpi

Le località turistiche di montagna stanno diventando sempre più affollate settimana dopo settimana e, come da tradizione, in molti approfitteranno delle vacanze invernali per scattarsi foto in compagnia. In alcuni casi, però, sarebbe bene limitare la propria voglia di accumulare ricordi sullo smartphone: esistono dei divieti che praticamente nessuno conosce. Sulle Alpi, dunque in Italia, Francia e Svizzera, viene applicata una rigida normativa internazionale sulla sicurezza sciistica (Codice di Condotta FIS) secondo la quale gli sciatori non possono fermarsi sulle piste a fare selfie. Il motivo? Mettono in pericolo gli altri, ostruendo la visuale.

Cosa rischia chi scatta selfie sulle piste

Il divieto è rivolto soprattutto a coloro che pur di scattare un selfie suggestivo si fermano in punti pericolosi, come ad esempio a metà pista, su discese ripide o in tratti stretti, non rendendosi conto del fatto che da un momento all'altro potrebbe arrivare un'altro sciatore in corsa. La pista non è uno spazio in cui fermarsi, chiacchierare o posare come modelli, è un luogo che, seppure all'aria aperta, va vissuto con il rispetto delle norme vigenti. Cosa si rischia se si trasgredisce? Si va incontro a sanzioni salate: in Italia le multe arrivano al massimo a 100 euro, mentre in altri paesi possono raggiungere i 500 euro. Nei casi più gravi, gli skipass vengono confiscati e può essere coinvolta anche la polizia.