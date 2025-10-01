Parigi, quali sono i luoghi nascosti per scattare foto “Instagrammabili” alla Tour Eiffel

Parigi è una delle capitali europee più amate e visitate al mondo e, nonostante i suoi prezzi alle stelle, ogni anno sono sempre milioni i turisti che la scelgono per una vacanza. Che si tratti di una fuga romantica, di un viaggio con amici o di una tappa di un tour tutto francese, non importa, l'unica cosa certa è che la Ville Lumière è assolutamente iconica. Il luogo che più la rappresenta? La Tour Eiffel, considerata il suo simbolo. In moltissimi non possono fare a meno di fotografarla per degli scatti social ma solo in pochi conoscono i luoghi nascosti della città da cui realizzare degli scatti super Instagrammabili: ecco quali sono.

Il luogo migliore da cui fotografare la Tour Eiffel

Quando si visita Parigi, è tradizione fotografarsi davanti alla Tour Eiffel oppure immortalare il "gioiello architettonico" da un'angolazione suggestiva. Il più delle volte, però, ritrovandosi in luoghi super affollati, gli scatti che ne escono sono "infestati" da orde di turisti e da venditori ambulanti. Erin Deborah Waks, ex residente della capitale francese, è andata alla ricerca dei luoghi nascosti perfetti per immortalare il monumento e ora ha voluto rivelarli al mondo intero. Intervistata dal DailyMail, ha spiegato che il primo posto in cui recarsi per un'immagine super Instagrammabile della torre è Rue de l'Université, una strada residenziale frequentata prevalentemente dagli studenti, che risulta particolarmente tranquilla in tutte le stagioni. Tra i tetti degli edifici tipicamente parigini e gli alberi pieni di foglie, il set dello "shooting" è assolutamente meraviglioso.

Come fotografare la Tour Eiffel dalla metropolitana di Parigi

Per continuare il "tour" dei luoghi perfetti per fotografare la Tour Eiffel bisogna fare tappa ad Avenue de Camoëns, situata nell'elegante XVI arrondissement della città, dove basta sedersi sui gradini per ottenere uno scatto super Instagrammabile. Il Pont de l'Alma, a soli 12 minuti a piedi dal monumento, è consigliato per le foto "notturne", visto che le infinite luci della torre si riflettono sulla Senna che appare in primo piano. I più audaci, infine, possono prendere la linea 6 della metropolitana: alla stazione Bir-Hakeim si ammira la torre direttamente dalla piattaforma, mentre nella stazione di Passy la si avvista dal ponte anche mentre il treno attraversa la Senna.