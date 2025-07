L’isola migliore al mondo per un “lusso accessibile”: ha spiagge incontaminate e mare azzurro

L'overtourism sta diventando un problema sempre più "invadente" quando si viaggia in giro per il mondo e non solo a causa delle folle eccessive: ogni luogo preso d'assalto dai turisti sta perdendo lentamente la sua unicità, diventando semplicemente una "macchina da soldi" fatta su misura per i viaggiatori. Per fortuna, però, esistono ancora dei paradisi incontaminati quasi del tutto sconosciuti dove coloro che amano la tranquillità e il relax possono organizzare una vacanza da sogno. In quanti, ad esempio, sanno che esiste un'isola con spiagge incontaminate e mare cristallino che offre un "lusso accessibile"?

Dove si trova l'isola "del benessere"

Secondo la classifica delle isole più gettonate al mondo stilata da Expedia in base alle recensioni dei viaggiatori, esiste un vero e proprio paradiso incontaminato che permette di concedersi una vacanza lussuosa ma a prezzi decisamente modici. Per organizzarla bisogna volare in Thailandia, per la precisione a Koh Samui, nel sud del paese, definita "l'isola del benessere" perché scelta soprattutto da coloro che organizzano ritiri yoga, programmi di disintossicazione e training spirituali da praticare in riva al mare. Allo stesso tempo, però, è anche amatissima per la sua attiva vita notturna e per le sue incredibili bellezze naturali.

Koh Samui

Come raggiungere Koh Samui

Come si raggiunge Koh Samui? Basta fare scalo a Bangkok e prendere un altro volo nazionale che porta direttamente sull'isola. In alternativa si può partire da Surat Thani a bordo di un traghetto che in circa 2 ore permette di arrivare a destinazione. Sebbene la città sia estremamente moderna, ha mantenuto intatta la sua bellezza: sono stati preservati i ritmi di vita rilassanti e la legge locale ha vietato le costruzioni che superano l'altezza degli alberi di cocco, così da evitare un'eccessiva urbanizzazione. Giardini tropicali, ristoranti di pesce in riva al mare, spiagge incontaminate e strutture ricettive super evonomiche: Koh Samui è l'ideale per coloro che vanno alla ricerca di una vacanza unica. Come se non bastasse, sull'isola ci si può dare anche a esperienze uniche nel loro genere, dal tour nella giunga alla visita a fattorie con coccodrilli e serpenti cobra, fino ad arrivare all'arrampicata sulla roccia a Lamai Beach e alle escursioni con gli elefanti.