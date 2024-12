video suggerito

L'isola della Norvegia con le migliori aurore boreali dove il tempo non esiste Un'isola della Norvegia vuole vietare il tempo anche per i turisti che ogni anno la visitano per via delle sue splendide aurore boreali, tra le più belle del mondo.

A cura di Arianna Colzi

L'aurora boreale a Sommarøy

In Norvegia c'è un piccolo villaggio di pescatori dove il tempo non esiste. Oltre a potervi ammirare le migliori aurore boreali del mondo, quest'isola a pochi passi dal Circolo Polare Artico è l'unico posto dove il tempo, in quanto convenzione sociale, è stato azzerato. Non si tratta di una decisione stravagante ma di una precisa condizione dovuta soprattutto dal fatto che in questa piccola isola è praticamente sempre buio nei mesi invernale e sempre giorno d'estate.

Come si vive nel villaggio senza tempo in Norvegia

A Sommarøy, piccolo villaggio di pescatori a nord della Norvegia, il tempo è pressoché inutile: per questo è stato abolito. La vita degli abitanti (300 in totale) è scandita dalle stagioni, tanto che gli orari convenzionalmente condivisi potrebbero essere annullati, anche perché a dettare il ritmo della quotidianità è la luce, inesistente d'inverno e onnipresente d'estate. I turisti che si recano nel villaggio sono perlopiù visitatori interessati all'aurora boreale, che si può vedere da fine settembre a inizio marzo ed è una delle più belle al mondo.

Situato nella contea di Troms, l'economia di Sommarøy si basa sul turismo anche se con qualche difficoltà. Infatti da novembre a gennaio la luce non c'è. Per questo da maggio a luglio gli esercenti (e non solo) cercano di recuperare i giorni di luce perduti vivendo 24 ore su 24, soprattuto per quanto riguarda le attività commerciali. Per questo è arrivata la proposta di alcuni residenti di non tenere conto degli orari: da giugno scorso la comunità ha dato il suo assenso alla proposta, che prevede orari di apertura che non seguono quelli del resto del Paese ma offrono un servizio tutta la settimana 24 ore su 24. Infine, l'ultima proposta di questa iniziativa prevede anche che i turisti, quando visiteranno l'isola, tolgano l'orologio.

Non sarà semplice far adattare i visitatori ai nuovi orari e alle conseguenti modifiche anche in termini di check in e check out e andrà approfondito come cambierà la vita dei lavoratori, se i negozi e le altre attività dovessero rimanere aperte tutti i giorni.