L’isola candidata agli Oscar 2023: qual è e dove si trova Triangle of Sadness è candidato per miglior film, miglior regista e migliore sceneggiatura originale agli Oscar per gli Academy Awards 2023. La location del film è mozzafiato.

Triangle of sadness

C'è sempre grande attesa per la notte degli Oscar, che si terrà domenica 12 marzo 2023. Quest'anno però tra le nomination non compaiono solo film, attori, registi e costumisti ma c'è anche come protagonista una piccola isola del mondo. Si tratta della location del film Triangle of Sadness, che ha già debuttato a Cannes lo scorso maggio, vincendo la Palma d'oro per il miglior film, ed è candidato per il miglior film, il miglior regista e la migliore sceneggiatura originale agli Oscar per gli Academy Awards 2023.

Una scena del film

Triangle of Sadness è una commedia nera satirica scritta e diretta da Ruben Östlund. Il film ha ricevuto nomination in tre (miglior film, miglior regista e migliore sceneggiatura originale) delle 23 categorie degli Oscar 2023. La trama ruota attorno a un gruppo di ricchi ospiti di una nave da crociera, capitanata da Woody Harrelson, che si ritrovano naufraghi su un'isola sperduta. Il film è stato dunque girato per la maggior parte sull'isola greca di Evia.

Evia

Evia è una grande isola del Mare Egeo, attaccata alla costa sud-orientale della penisola calcidica della Grecia. L'isola è conosciuta anche come Eubèa mentre i veneziani la chiamavano Negroponte. È la seconda isola più grande della Grecia e dista dalla terraferma solo 40 metri. Il nome greco dell'isola faceva riferimento alla presenza di allevamenti di buoi eccellenti, di cui oggi esistono solo pochi esemplari.

Karystos a Evia

Evia è caratterizzata da un territorio prettamente montuoso e con dolci pianure coltivate a olivi e cereali. Spiagge di sabbia scura e mare cristallino caratterizzano il perimetro dell'isola che è collegata alla penisola greca attraverso due storici ponti. Nel film Triangle of Sadness è possibile ammirare il magnifico paesaggio dell'isola.