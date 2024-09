video suggerito

L'hotel "Self-Love", per i viaggiatori solitari che vogliono esplorare la propria sessualità Chi ha detto che durante un viaggio in solitaria non ci si può concedere qualche momento di piacere? Un hotel di new York offre uno speciale pacchetto "Self-Love" che invita i viaggiatori single a esplorare la propria sessualità.

A cura di Valeria Paglionico

Da qualche anno a questa parte sono sempre di più le persone che decidono di rimanere single e di vivere da sole per tutta la vita. Che si tratti di una scelta presa perché non si vuole scendere a compromessi o di una reazione razionale alle innumerevoli delusioni amorose, non importa, la cosa certa è che dal 1970 a oggi sono aumentati in modo esponenziale i nuclei monofamiliari. È chiaro, dunque, che di fronte una realtà simile sono risultati in crescita anche i viaggi “in solitaria”. La cosa che in pochi immaginano è che non serve necessariamente un partner per organizzare una vera e propria fuga romantica. Le avventure mordi e fuggi questa volta non c’entrano nulla, a New York è nato un hotel che celebra il concetto di Self-Love invitando gli ospiti a ri-esplorare la propria sessualità anche quando viaggiano da soli.

Cos'è il pacchetto Self-Love Pod

Chi ha detto che durante un viaggio in solitaria non ci si può concedere qualche momento di piacere (ma senza andare alla ricerca di flirt mordi e fuggi)? Il Walker Hotel Tribeca di New York sembra essere destinato a cambiare le abitudine dei turisti single che non vogliono rinunciare al divertimento e al relax in vacanza. Di recente ha infatti introdotto l' offerta "Self-Love Pod", ovvero un pacchetto pensato per celebrare il concetto di amor proprio a 360 gradi. Descritta come un modo per ri-esplorare la propria sessualità, l’esperienza punta a donare agli ospiti benessere fisico e mentale attraverso qualche momento di intimità con se stessi.

Walker Hotel Tribeca

Quanto costa il programma per viaggiatori single

A dispetto di quanto si potrebbe pensare, l’hotel newyorkese non mette semplicemente a disposizione una camera in cui darsi all’autoerotismo, offre un programma elegante e curato nei minimi dettagli perfetto per chi vuole dedicare del tempo a se stesso, riconnettendosi col proprio corpo e con la propria mente.

Walker Hotel Tribeca

Agli ospiti che richiedono il pacchetto Self-Love Pod vengono fornite bevande energizzanti analcoliche per ricaricarsi e alleviare lo stress, degli oli profumati e dei prodotti per la cura della pelle per prendersi cura della propria bellezza, un pass gratuito per la sauna Othership nel quartiere Flatiron, un diario in cui annotare i propri progressi e un massaggiatore intimo per uso esterno. Quanto costa il pacchetto? Si parte dai 300 dollari e si arriva agli oltre 500 dollari a notte seconda della camera scelta.

Walker Hotel Tribeca