Le case di film e serie tv in cui è possibile dormire, dove si trovano e quanto costa il soggiorno

credits @twilightswanhouse

Un comfort movie è un film visto già infinite volte e che infinite volte vorresti rivedere (la stessa cosa vale per le serie tv). È come tornare a casa: sai già che sensazioni proverai, le persone che incontrerai e i luoghi che visiterai. Molti di questi posti, però, non sono solo "camere nella testa" degli spettatori ma vere e proprie destinazioni in cui poter soggiornare. Certo, non c'è spazio per chi sogna la galassia immaginaria di Guerre Stellari ma i fan di serie come La Signora in Giallo possono andare a casa di Jessica Fletcher, sperando di indagare sui crimini irrisolti. Se invece preferite un tocco di magia, perché non passare qualche giorno a casa di Harry Potter? Ecco una lista di alloggi in cui poter rivivere le emozioni del grande schermo.

La casa di Bella Swan di Twilight

Generazioni di adolescenti ricorderanno la scena in cui Bella Swan (Kristen Stewart), chiusa nella sua camera, googla "The Cold One". Navigando su Internet e ripensando a certi momenti vissuti con il suo fidanzato, si rende conto che "forza", "velocità", "pelle fredda" e "immortalità" sono caratteristiche che rispecchiano perfettamente la sua dolce metà. Sì, il suo boyfriend è proprio un vampiro di 107 anni. Quella cameretta si trova in una casa a St.Helens, in Oregon e su Airbnb è possibile prenotare una stanza dove passare una notte in stile Twilight. C'è solo un piccolo problema: fino a settembre 2025 non c'è disponibilità.

credits Instagram @twilightswanhouse

La casa d'infanzia di Harry Potter

Harry Potter, il mago con la cicatrice a forma di saetta, è nato in una casa nel paesino (immaginario) di Godric’s Hollow ed è proprio lì che viene scovato dal terribile Voldemort. L'antagonista della saga fantasy uccide i genitori del mago e lo marchia per sempre con quel segno sulla fronte. La casa esiste davvero, si chiama De Vere House e si trova a Lavenham, in Inghilterra. Gli ospiti, che per garantirsi un soggiorno devono prenotare per almeno due notti, avranno a disposizione due camere da letto con il bagno, un giardino e una sala da pranzo. Insomma, un tocco di magia per chi vuole smetterla di sentirsi un babbano.

credits Instagram @officialdeverehouse

La casa di Jessica Fletcher a Cabot Cove

Per ben 12 stagioni Angela Lansbury, scomparsa lo scorso anno, ha vestito i panni di Jessica Fletcher ne La Signora in Giallo. La serie è stata girata a Mendocino, in California, e non a Cabot Cove (nel Main). La fiction ha fruttato milioni per l'economia locale e la casa di Jessica è oggi un bed e breakfast in cui passare qualche giorno, per riposarsi o indagare, a voi la scelta.

@Airbnb.it

L'hotel di The White Lotus (in Sicilia)

I fan di The White Lotus sono abituati a vedere lo sfarzo e le ossessioni dei ricchissimi protagonisti, soliti alloggiare in alberghi da capogiro. Forse non tutti sono a conoscenza della possibilità di vivere almeno una delle giornate tipo di Jennifer Coolidge, tra i personaggi più iconici della serie (si vocifera di uno spin-off interamente dedicato a lei). Quello che nella finzione si chiama The White Lotus, resort protagonista dell'omonimo prodotto targato HBO, in realtà è il San Domenico Palace, hotel Four Seasons a Taormina. Una suite si aggiorna intorno ai 3000 euro a notte, una cifra del tutto in linea con il tenore di vita degli ospiti del White Lotus.

@fourseansons.com

Dormire a Palazzo Palladini di Un Posto al Sole

Palazzo Palladini di un Posto al Sole, nella realtà Villa Volpicelli a Posillipo, è arrivato su Airbnb. A partire dal 17 ottobre sarà possibile prenotare la villa per una sola notta e per due persone, due fortunati tra i milioni di fan che da oltre 25 anni seguono la fiction Rai. Gli ospiti verranno ricevuti dall'attore Patrizio Rispo, che nella serie interpreta il custode del Palazzo, per un aperitivo di benvenuto. Ma non si tratta dell'unico "extra", oltre al soggiorno è previsto un tour agli studi (dove si potrà prendere parte alla serie come comparse), una pizza per due e al momento del check-out una colazione da in una delle pasticcerie più note della città. Insomma, un'esperienza che più che Un Posto al Sole sembra a "Un passo dal cielo".