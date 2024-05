video suggerito

Lauterbrunnen, perché il villaggio svizzero vuole far pagare il biglietto d’ingresso Lauterbrunnen è un suggestivo e pittoresco villaggio tra le Alpi svizzere diventato incredibilmente popolare negli ultimi anni. Sono migliaia i turisti che ogni anno organizzano un viaggio proprio qui ma presto per loro potrebbero arrivare delle cattive notizie: ecco perché si vuole introdurre un ticket di ingresso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Da quando la pandemia è diventata solo un lontano ricordo, viaggiare in giro per il mondo sembra essere diventata una vera e propria mania, tanto che l'overtourism in alcune località sta diventando ingestibile. Se da un lato le folle di viaggiatori favoriscono la rinascita economica e culturale di un particolare luogo, dall'altro peggiorano le condizioni di vita dei residenti che, tra sovraffollamento del centro, congestione del traffico e aumento dei prezzi dei fitti, si ritrovano a evitare le zone più turistiche della propria città. Venezia, attualmente la capitale mondiale dell'overtourism, ha provato a contenere il fenomeno introducendo un ticket di ingresso da 5 euro ma la cosa che in pochi sanno è che un provvedimento simile potrebbe arrivare anche in un popolare villaggio tra le Alpi svizzere.

Perché Lauterbrunnen è popolare

Si chiama Lauterbrunnen ed è un comune svizzero da poco più di 2mila abitanti del Canton Berna, nella regione dell'Oberland. Si tratta di un suggestivo e pittoresco villaggio tra le Alpi che, complici le sue cascate, le sue pareti rocciose e i suoi panorami da sogno, è diventato incredibilmente popolare in tutto il mondo. Basta andare sui social alla ricerca dell'hashtag omonimo per scoprire una serie di video e reel dedicati proprio a questa meravigliosa location e non sorprende che ogni anno siano milioni i turisti che vogliono visitare tutto di persona, dandosi alle passeggiate e al relax tra le montagne. L'unico piccolo inconveniente? La promozione turistica ha funzionato fin troppo e ora il villaggio rischia di lasciarsi travolgere dal fenomeno dell'overtourism.

Lauterbrunnen

Lauterbrunnen e l'overtourism

Al momento a causa del crescente numero di turisti che si registrano ogni anno, Lauterbrunnen intende allargare strade e marciapiedi e costruire parcheggi sotterranei, peccato solo che tali cambiamenti rischiano intaccare l'innato fascino della cittadine. Stando a quanto si apprende su Secondo Swiss Info, pare che l'autorità locale per limitare il fenomeno voglia introdurre un ticket di ingresso a pagamento come a Venezia (e come in altre 60 località turistiche sparse in giro per il mondo). La tariffa proposta, da pagare tramite app, sarebbe compresa tra i 5 e i 10 franchi svizzeri e si applicherebbe anche a coloro che arrivano in auto. Si farebbe un'eccezione solo per gli ospiti che soggiornano a Lauterbrunnen o che hanno prenotato un'escursione. Il rischio secondo alcuni residenti è che il villaggio possa diventare una sorta di "parco a tema", perdendo la sua iconicità.

Lauterbrunnen