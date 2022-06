Lady Gaga in concerto privato sul Lago di Como: la location delle nozze super blindate Lady Gaga ha cantato alle nozze del miliardario inglese Alan Howard con Caroline Byron in una location mozzafiato sul Lago di Como. Vediamo i dettagli della villa delle nozze da VIP.

A cura di Clara Salzano

Lady Gaga ad un matrimonio sul Lago di Como

Lady Gaga è sbarcata sul Lago di Como per un matrimonio. Non si tratta delle sue nozze, di cui altrimenti avremmo già letto notizie da mesi su tutti i giornali, bensì del matrimonio super blindato tra il miliardario inglese Alan Howard con Caroline Byron. I due si erano in realtà già sposati prima della pandemia ma hanno voluto aspettare per festeggiare in grande stile in Italia sul Lago di Como, dove lo sposo già possiede una villa. Scopriamo i dettagli della location delle nozze dove Lady Gaga si è esibita.

Avere un concerto privato di lady Gaga al proprio matrimonio non è di certo per tutti. Il miliardario Alan Howard e la moglie Caroline Byron non hanno badato a spese per le proprie nozze in Italia. Per il loro matrimonio sul Lago di Como hanno scelto Villa Olmo, una delle dimore storiche del ramo comasco.

Villa Olmo vista dal Lago

Con un parco che si estende per cinque ettari, Villa Olmo è una delle ville più rilevanti sul Lago di Como. Progettata dall'architetto Simone Cantoni per la famiglia dei marchesi Odescalchi di Fino Mornasco nel 1780, la villa domina il ramo comasco del lago con il suo stile neoclassico.

Leggi anche House of Gucci: dove si trova Villa Balbiano location del film

Villa Olmo a Como

Dopo diverse proprietà, la villa nel 1924 è stata acquisita dal Comune di Como che, dopo aver organizzato qui per tre anni consecutivi l'Esposizione Internazionale per il centenario della morte di Alessandro Volta, ne ha fatto un luogo di mostre, eventi ed incontri pubblici.

Lady Gaga in concerto a Villa Olmo in un video dei fan

Per il matrimonio a Villa Olmo, Alan Howard e Caroline Byron affittato la proprietà per un mese in modo da poter preparare tutto al meglio in vista del gran giorno. L'affitto della splendida dimora è costato agli sposi 1,3 milioni di euro, versati nelle casse pubbliche. Chissà quale sia stato il cachet corrisposto a Lady Gaga.