La street art contro la guerra in Ucraina: dall’Italia agli Stati Uniti, il mondo si tinge di giallo e azzurro La street art sta trasformando le città in gallerie d’arte urbane. Dall’Italia agli Stati Uniti d’America, passando per Francia, Spagna ed Inghilterra, sono sempre più numerosi i murales in giro per il mondo che manifestano il loro sostegno a favore del popolo ucraino.

A cura di Clara Salzano

Il murale dello street artist MyDogSighs a Cardiff contro la guerra in Ucraina

Gli street artist stanno scendendo in strada per manifestare la loro posizione contro la guerra in Ucraina. Dall'Italia agli Stati Uniti d'America, passando per Francia, Spagna ed Inghilterra, sono sempre più numerosi i murales in giro per il mondo che manifestano il loro sostegno a favore del popolo ucraino. Le città sono state trasformate in gallerie d'arte urbane per urlare "Stop alla guerra" e i colori della bandiera ucraina sono diventanti l'emblema di questa opposizione

Gli street artist di Stati Uniti, Inghilterra, Germania, Italia, Francia, Ucraina e molti altri paesi si stanno mobilitando per manifestare il loro dissenso a questa guerra tra Russi e Ucraina. E mentre ìil conflitto continua a fare vittime e diffondere paura e distruzione, sono sempre più numerosi i murales che infondo speranza e chiedono la pace. L'artista MyDogSighs ha dipinto su un muro di Cardiff un occhio piangente con i colori della bandiera ucraina è stato creato per manifestare la tragicità della situazione dopo l'invasione della Russia: "Sto facendo l'unica cosa che so per mostrare il mio sostegno e aiutare, dove posso, il popolo ucraino", ha scritto l'artista su Instagram.

Seth_globepainter a Parigi

Sempre più artisti usano la loro creatività per chiedere la pace. Molti degli street artist sono legati all'Ucraina e qui hanno realizzato alcuni loro lavori. Kiev è particolarmente ricca di murales, con oltre 160 dipinti nella città. La street art a favore del popolo ucraino si sta mobilitando dietro l'hashtag #standwithukraine. L'artista francese Seth Globepainter ha dipinto una bambina con una corona di fiori che sventola la bandiera ucraina gialla e azzurra, mentre calpesta i carri armati russi, e il suo lavoro è stato ispirato dai bambini che ha incontrato mentre dipingeva nel Donbas. In questo modo gli artisti, usando la loro arma più efficace cioè la loro arte, sperano di aiutare gli ucraini a sapere che non sono soli.