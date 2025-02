La Spagna si fa più lontana: perché ci saranno meno voli in partenza dal Paese

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

L'aeroporto di Barcellona

Ryanair ha deciso di tagliare i voli in partenza dalla Spagna a partire dal 2025. La compagnia irlandese ridurrà il numero dei voli in partenza dagli aeroporti iberici e, addirittura, se ne andrà da alcuni scali. Per le precisione 12 rotte saranno eliminate e il 18% del totale dei posti verrà tagliato, pari a 800mila biglietti. Ma perché Ryanair ha deciso di tagliare biglietti e rotte dalla Spagna?

Perché Ryanair ha tagliato i voli dalla Spagna

Nel 2024 il governo di Pedro Sanchez ha multato cinque compagnie per pratiche ritenute scorrette: tra queste Ryanair ha ricevuto una multa da 107 milioni di euro per via del sovrapprezzo che ha stabilito sui bagagli a mano. Michael O'Leary, AD di Ryanair, ha polemizzato con Pablo Bustinduy, Ministro per i diritti dei consumatori, accusandolo di penalizzare le compagnie, colpendole proprio sui bagagli a mano.

Questo è il contesto in cui si è arrivati a questa decisione, a cui però Ryanair non si è direttamente collegata nel motivare la sua scelta. La spiegazione ufficiale ha a che fare con le tariffe imposte da Aena, l'ente che gestisce gli aeroporti in Spagna, ritenute troppo alte.

Quali sono gli aeroporti da cui partiranno meno voli

Tra gli aeroporti colpiti troviamo Valldolid e Jerez, scali regionali che verranno privati di tutti i voli Ryanair. L'aeroporto di Vigo, invece, vedrà ridurre i voli in partenza del 61%. Gli altri scali che risentiranno di questa decisione sono Saragozza, Asturie e Santander e quello di Santiago che sarà privato del 28% dei posti acquistabili. Grandi tagli per l'aeroporto di Vigo, invece, che vedrà ridotto il numero dei voli del 61%. I principali scali come Madrid, Barcellona e Valencia e Bilbao non saranno interessati da questa stretta. Ryanair chiede che Aena, l'ente spagnolo, riduca le tasse aeroportuali consentendo la crescita degli scali regionali.