La serie de Il Signore degli anelli è stata girata in Nuova Zelanda: le location della prima stagione Dal 2 settembre 2022 arrivano su Amazon Prime Video i primi episodi della serie “Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere”, prequel della trilogia de Il signore degli anelli, e, come il film, è ambientata in Nuova Zelanda.

Clara Salzano

Le location della serie Il Signore degli anelli – gli anelli del potere – Credit Prime Video

Dal 2 settembre 2022 arriva su Prime Video la nuova serie di Amazon Il Signore degli anelli – gli Anelli del potere basata sul romanzo di J.R.R. Tolkien e prequel della trilogia de Il Signore degli anelli. La serie segue la storia della forgiatura degli anelli e racconta le leggende della Seconda Era della Terra di Mezzo che si svolgono migliaia di anni prima delle vicende narrate in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien. Come nei film originali, Il Signore degli anelli – gli anelli del potere è stato girato negli stessi paesaggi mistici della Nuova Zelanda. È già stata anche confermata una seconda stagione della serie, le cui riprese inizieranno a ottobre 2022 nel Regno Unito. Tra scogliere rocciose, foreste lussureggianti e spiagge spettacolari, scopriamo le location della nuova serie Amazon Prime Video.

Una scena de Il Signore degli anelli – gli anelli del potere – Credit Prime Video

Le location in Nuova Zelanda

Nella nuova serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere di Prime Video, personaggi noti e altri nuovi si preparano a combattere il ritorno del male nella Terra di Mezzo attraversando le profondità più oscure delle Montagne Nebbiose, le maestose foreste degli elfi di Lindon fino all'isola del regno di Númenor. I fan della trilogia di Tolkien rivedranno quindi luoghi già conosciuti.

Frame da Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere – Credit Prime Video

I produttori esecutivi Patrick McKay e John D. Payn hanno voluto appositamente creare una continuità visiva della serie prequel di Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli con i film ed è per questo che hanno scelto di girare in Nuova Zelanda. Cercavano appunto "un luogo maestoso, con coste, foreste e montagne incontaminate".

Un’ambientazione de Il Signore degli anelli – gli anelli del potere

Le scene girate a Auckland

Amazon ha speso circa 1 miliardo di dollari per la serie rendendola la serie TV più costosa mai realizzata. Gran parte del budget è stata spesa per i set in modo da renderli il più reale possibile come le riprese svolte presso i Kumeu Film Studios e gli Auckland Film Studios.

Una scena della serie costruita negli Studios

Inizialmente la produzione voleva girare negli stessi luoghi dei film originali, che sono stati girati a Wellington, ma, quando sono state realizzate le riprese de Il Signore degli anelli – gli anelli del potere, quei set erano occupati per le riprese dei sequel di Avatar.

Le scene ricostruite di The Lord of the Rings: The Rings of Power

Le scene nel Golfo di Hauraki

Le riprese sella nuova serie Amazon ispirata al romanzi di JRR Tolkien sono state realizzate anche nei dintorni di Auckland e di preciso nel Golfo di Hauraki e nel Parco Marino sull'Isola del Nord. Questi luoghi sono stati la casa del popolo Maori a lungo e sono caratterizzati da spiagge di sabbia nera incastonate tra alte cime montuose, perfette come ambientazione de Il Signore degli anelli – gli anelli del potere.

Le scene sull’Isola del Nord

Le altre scene vicino a Auckland

Nei dintorni di Auckland sono state realizzate anche altre riprese come quelle che vedono ambientazione nel villaggio balneare di Piha famoso per la sua sabbia nera, il mare spettacolare e il promontorio vulcanico di Lion Rock, direttamente sulla spiaggia. Questa location è caratterizzata anche da una fitta foresta pluviale subtropicale nelle vicinanze, con il suo paesaggio aspro e la scenografica cascata Kitekite a tre livelli e le Fairy Falls .

La foresta di Piha ne Il Signore degli anelli – gli anelli del potere

Le riprese sul Monte Kidd

Nella prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere gli attori dovranno attraversare le Montagne Nebbiose che nella realtà corrispondono alle montagne innevate del Monte Kidd dove gli attori della serie sono stati visti scalare.

Le montagne innevate del Monte Kidd

Le location nel Regno Unito

Le ambientazioni delle storie ispirate ai romanzi di J.R.R. Tolkien sono inevitabilmente legate ai paesaggi della Nuova Zelanda, dove appunto è stata girata la prima stagione di The Rings of Power.

Tuttavia Amazon ha annunciato, una settimana dopo la conclusione delle riprese della prima stagione della serie, che probabilmente verrà spostata nel Regno Unito la produzione della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere.