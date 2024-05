video suggerito

La piuma più costosa al mondo venduta all’asta: perché vale oltre 20mila euro È stata battuta all’asta la piuma più preziosa al mondo ma in quanti sanno per quale motivo vanta un valore elevatissimo? Ecco la sua storia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Di aste di oggetti originali e fuori dal comune ce ne sono migliaia in giro per il mondo ma quest'ultima arrivata è andata ben oltre le aspettative dei collezionisti più appassionati, il motivo? A essere stato messo in vendita è qualcosa di davvero insolito ma allo stesso tempo di rarissimo, ovvero una semplice piuma di uccello. È stata battuta a un prezzo di oltre 26.000 euro ma in quanti sanno per quale motivo vale così tanto? Ecco la storia nascosta dietro questo oggetto da collezione.

La storia della piuma più preziosa al mondo

La piuma messa in vendita dalla casa d'aste Webb è dell'huia, un uccello neozelandese che fa parte della famiglia dei bargigli ma che si è estinto gradualmente dopo l'arrivo dei coloni europei (che hanno distrutto le foreste primarie). Di colore nero ma con sfumature metalliche verdi e con la punta bianco-crema, il piumaggio di questi pennuti è unico e caratteristico. Per i Maori, inoltre, le piume di uccello erano il simbolo di uno status elevato, venivano scambiate con altri beni di valore o regalate in segno di amicizia. Quelle con la punta bianca (come quelle dell'huia), inoltre, erano usate per decorare i copricapi cerimoniali di coloro che ricoprivano le posizioni più in vista nella società.

L'huia neozelandese

Quando si è estito l'huia neozelandese

Al di là del valore simbolico che i Maori avevano dato alle piume di huia, ad oggi sono diventate preziosissime perché sono introvabili. L'ultimo uccello della specie è stato avvistato all'inizio del XX secolo, dunque ora come ora è praticamente impossibile trovare in natura una "chicca" simile. Non sorprende, dunque, che l'asta di Webb abbia attirato fin dal primo momento le attenzioni dei collezionisti del genere, a cui è stato richiesto di ottenere un permesso speciale da parte del Ministero della Cultura e del Patrimonio della Nuova Zelanda prima di fare un'offerta. "Questa rara piuma huia è un bellissimo esempio della storia naturale di Aotearoa e ci ricorda la fragilità del nostro ecosistema", ha spiegato Leah Morris, responsabile delle arti decorative presso la casa d'aste con sede ad Auckland. Alla fine la penna è stata venduta al prezzo di 28.400 dollari, ovvero oltre 26.000 euro