La magia del Natale a Londra: si accende il sentiero di luci e installazioni nei Kew Gardens È arrivato il Natale nei Kew Garndens londinesi: i giardini si sono trasformati in un incantevole sentiero colorato, tra giochi di luci e installazioni.

A cura di Giusy Dente

A Londra è già possibile cominciare a respirare la magia del Natale. Come di tradizione, i Kew Gardens nel sud-ovest della capitale si sono vestiti a festa: questo è il decimo anno consecutivo che i giardini si trasformano in un bosco incantato. Il sentiero di luci e installazioni stavolta è uno dei più lunghi di sempre: ben 2,7 Km di addobbi e decorazioni, per immergersi nel clima natalizio.

Dove respirare la magia del Natale a Londra

Il periodo natalizio è un'occasione davvero speciale, per ammirare i Kew Gardens londinesi (dichiarati nel 2003 patrimonio UNESCO) sotto una luce completamente nuova. Anzi, sotto una miriade di luci colorate! Come da 10 anni a questa parte, anche stavolta i giardini sono stati addobbati per creare una perfetta atmosfera natalizia. Il sentiero si snoda per ben 2,7 km: una passeggiata di circa 40 minuti a piedi, in cui ammirare tantissime decorazioni scintillanti e installazioni colorate.

Stiamo parlando di oltre un milione di luci posizionate lungo il percorso tra cui: la magica Notte stellata (un tetto con piccoli bagliori tutt'intorno) e Willow Hives (un ambiente illuminato con luci che ricordano le forme della natura). Uno dei punti più spettacoli è quello allestito nei pressi del lago, grazie a uno spettacolo di luci proiettato sulla superficie dell'acqua per creare una magica illusione ottica dove la luce sembra fluire e poi scomparire in un abisso.

La novità di quest'anno sono gli alberi dei desideri a tema biodiversità: i visitatori possono esprimere le loro preferenze tra una serie di desideri che riguardano la natura e l'ambiente. Ovviamente non mancano spazi di ristoro, dove gustare prelibatezze e leccornie di ogni tipo tra dolcetti al profumo di spezie, cibi da strada, cioccolata calda. Lo spazio resterà aperto fino all'8 gennaio 2023, con orario continuato 16.20-22.00. Il biglietto d'ingresso costa dai 23 ai 31 euro. Una tappa in questo luogo magico è d'obbligo per chiunque decida di trascorrere il Natale nella capitale inglese.