La classifica delle strade più belle del mondo del 2024 Siete indecisi sul prossimo viaggio? Potete lasciarvi ispirare dalla classifica delle strade più belle del mondo: ecco quali sono.

A cura di Valeria Paglionico

Hollywood Road, Hong Kong

Chi ama viaggiare sa bene che, al di là dei monumenti storici e degli splendidi panorami sia naturali che artificiali, per conoscere davvero una città bisogna passeggiare e perdersi tra le sue strade: solo in questo modo, infatti, si entra in contatto con lo spirito e con la vera anima del luogo. È proprio per questo che la rivista Time Out ha pensato bene di stilare una classifica dedicata alle strade più belle del mondo. Melbourne, Hong Kong, Austin, Londra: ecco quali sono le arterie principali, i viali iconici e i piccoli vicoli da dover assolutamente inserire nei propri itinerari di viaggio per vivere delle esperienze uniche nel loro genere.

La top 3 delle strade più belle al mondo

La classifica di Time Out è composta da 30 strade più o meno iconiche, tutte famose per essere riuscite a incarnare il vero spirito della città. A essersi aggiudicata il primo posto è stata la High Street di Melbourne, Australia, una via che si snoda tra i sobborghi ultra trendy di Northcote, Thornbury e Preston, capace di offrire l'esperienza perfetta per ogni esigenza.

High Street, Melbourne

Ristoranti che propongono internazionale, locali di musica dal vivo, piccole birrerie, rooftoop intimi ed esclusivi: si tratta di un luogo letteralmente magico. Al secondo gradino del podio c'è la Hollywood Road di Hong Kong. Lunga un chilometro, collega alcune delle destinazioni imperdibili della città, dal Tempio di Man Mo al centro artistico e culturale di Tai Kwun, fino ad arrivare ai migliori bar, ristoranti e speakeasy "nascosti". Nella top 3 non poteva mancare la East Eleventh di Austin: con i suoi wine bar, i suoi vintage bookstore, i suoi locali che propongono musica live a tutte le ore racchiude l'animo della città.

East Eleventh, Austin

Le strade europee da visitare

In classifica purtroppo non compare nessuna italiana ma sono diverse le strade europee entrate nella top 30. La più alta in lista è la Rua da Boavista di Lisbona (al settimo posto), una via centrale famosa per la sua vita notturna, dove ci si può dedicare a ogni tipo di attività, dal mangiare al bere, fino ad arrivare al fare shopping.

Consell de Cent di Barcellona

La Consell de Cent di Barcellona ha guadagnato la decima posizione con i suoi oltre 6 km pedonalizzati: attraversa tutto il centro, tanto che si ha l'impressione di essere in un vero e proprio microcosmo. Ristoranti, negozi, bar, è la zona più vibrante della città.

Camden street, Dublino

La Oranienstrasse di Berlino, Rua Sa de Noronha a Oporto, Gerrard Street a Londra, Calle Conde Duque a Madrid, Rue de Belleville a Parigi e Camden Street a Dublino: non serve per forza ad andare oltreoceano per ammirare alcune delle strade più belle al mondo.

Gerrard Street, Londra