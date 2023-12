La classifica delle migliori città del mondo: 6 su 100 sono italiane (una tra le prime 10) Nella classifica delle 100 migliori città del mondo ce ne sono sei italiane. Il primo posto spetta alla capitale francese, stabile sul podio da tre anni.

A cura di Giusy Dente

Parigi

Prendendo in esame diversi parametri, Euromonitor International ha stilato la classifica delle 100 migliori città del mondo. Il rapporto dell'ente, che si occupa di analisi di mercato e insight sui consumatori, tiene conto di: performance economica e aziendale, performance turistica, infrastrutture turistiche, politica e attrattività del turismo, salute, sicurezza e sostenibilità.

Le migliori città del mondo: la top ten

Secondo questo studio, Parigi si è collocata per il terzo anno consecutivo al primo posto. Nadejda Popova, senior manager di Euromonitor International, ha dichiarato:

Parigi ha mantenuto il titolo di città leader a livello mondiale grazie a prestazioni eccezionali. Si prevede che l'aumento del costo della vita, che innesca una minore fiducia dei consumatori, e l'inflazione fluttuante costituiranno le maggiori sfide per la crescita del settore nel 2024 e nel 2025, soprattutto in caso di recessione globale. Ci si aspetta che i consumatori cerchino proposte di viaggio con un buon rapporto qualità-prezzo quando prenotano un viaggio e continueranno a favorire esperienze locali oltre alle alternative turistiche sostenibili.

Dubai

Sul podio anche Dubai (al secondo posto) e Madrid (al terzo). Segue Tokyo: la capitale giapponese è riuscita a conquistare il quarto posto (entrando per la prima volta in top 10) grazie al miglioramento dello sviluppo delle infrastrutture turistiche. Dopo di Lei Amsterdam e Berlino. Londra scende di quattro posizioni fino al decimo posto e bisogna scendere fino al 62esimo per trovare un'altra città del Regno Unito: cioè Edimburgo. New York sale di due posizioni e si piazza all'ottavo posto: l'unica altra città americana nella top 20 è Los Angeles, 19esima.

Madrid

Le new entry di quest'anno sono Washington DC (48°), Montreal (68°), Santiago del Cile (88°) e Vilnius in Lituania (92°). L'Italia figura nell'elenco con 6 città: una di queste è nella top ten. La più alta in classifica è Roma, al settimo posto. Seguono: Milano (13°), Firenze (29°), Venezia (37°), Verona (75°), Bologna (76°). Chiude l'elenco Mascate, in Colombia, in posizione numero 100.

Roma

Quali sono le destinazioni più gettonate per i viaggi

Secondo il rapporto, redatto in collaborazione con la società di dati Lighthouse, Istanbul è la destinazione straniera più popolare a livello globale, con arrivi internazionali che ammontano a 20,2 milioni. Nel 2023 si è registrato un aumento del 26% rispetto al 2022. Segue Londra, con 18,8 milioni di arrivi, seguita da Dubai (16,8 milioni). I viaggi internazionali hanno continuato a registrare una forte ripresa nel 2023, con una crescita del 38%, favorita dal ritorno dei viaggi internazionali cinesi, in seguito alla fine della quarantena governativa.

Milano

Le 100 migliori città del mondo nel 2023

Parigi Dubai Madrid Tokio Amsterdam Berlino Roma Nuova York Barcellona Londra Singapore Monaco di Baviera Milano Seul Dublino Osaka Hong Kong Vienna Los Angeles Lisbona Praga Sydney Istanbul Melbourne Orlando Francoforte sul Meno Kyōto Taipei Firenze Toronto Atene Zurigo Bangkok Las Vegas Miami Kuala Lumpur Venezia Abu Dhabi Stoccolma Bruxelles Tel Aviv San Francisco Shangai Varsavia Guangzhou Copenaghen Bello Washington Budapest Shenzen Vancouver Palma di Maiorca Siviglia San Paolo Valenza Città del Messico Antalya Sapporo Pechino Pusan Fukuoka Edimburgo Oporto Gerusalemme Cracovia Rio de Janeiro Honolulu, Ciao Montreal Macao Cancún Marne-La-Vallée Doha Sharja Rodi Verona Bologna Salonicco Buenos Aires Lima Phuket Delhi Heraklion Tallinn Pattaya-Chonburi Ho Chi Minh Playa Del Carmen Johor Bahru Santiago Tbilisi Riad Marrakesh Vilnius Mugla Zhuhai La Mecca Punta Cana Guilin Hanoi Il Cairo Mascate