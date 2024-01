Joe Bastianich, quanto costa mangiare nel suo ristorante di New York Joe Bastianich ha proposto un nuovo menù a un prezzo contenuto per gli standard della Grande Mela: ecco quanto costa una cena da Becco a New York. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il ristorante Becco di Joe Bastianich

Il ristorante Becco di New York di Joe Bastianich, a pochi passi di Times Square, è uno dei più chiacchierati del momento. La scelta del ristoratore di creare un menù speciale a 50 dollari ha diviso i social. La proposta prevede antipasto, primo piatto, un bicchiere di vino, dolce e caffè. Su Instagram l'ex giudice di Masterchef ha raccontato le motivazioni dietro questa scelta.

Joe Bastianich al Becco

Il menù di Becco a New York

"New York sta diventando sempre più cara e qui al Becco Restaurant abbiamo deciso di fare il Joe's menu". In un video postato sul suo profilo Instagram, Joe Bastianich presente il suo Joe's menu, una proposta che cerca di raggiungere quei turisti più colpiti dall'aumento dei prezzi e che magari non sanno dove mangiare nella Grande Mela. Il menù da 50 euro comprende anche mance e tasse, che negli Stati Uniti costituiscono un extra importante rispetto allo scontrino finale.

Un piatto del Becco Restaurant

Nei commenti, però, gli utenti social si sono divisi: alcuni ritengono che 50 dollari siano troppi rispetto a quanto offerto dal Joe's menu, anche considerando il cambio tra euro e dollari. Per altre persone, invece, hanno accolto positivamente la proposta di Bastianich, ritenendo che 50 dollari per un menù di tre portate a New York sia un prezzo onesto. Vedremo se altri ristoratori seguiranno l'idea di Joe Bastianich anche in Italia.