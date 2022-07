Isola di Linosa, cosa vedere e fare: le spiagge più belle della perla nera del Mediterraneo Linosa fa parte dell’arcipelago delle Pelagie e appartiene al comune di Lampedusa. È un’isola di origine vulcanica: i turisti oltre alle sue spiagge amano visitarne anche i crateri.

A cura di Giusy Dente

Isola di Linosa

Linosa è un'isola di origine vulcanica ricca di vegetazione: si estende su una superficie di poco superiore ai 5 km² e i suoi abitanti sono circa 400. Appartiene all'arcipelago delle Isole Pelagie, situate tra Italia e Tunisia e fa parte del comune di Lampedusa, da cui dista una quarantina di chilometri. Ma mentre Lampedusa deriva da una frattura del continente africano e fa parte della placca continentale africana, Linosa fa parte di una placca tettonica diversa. Inoltre al contrario di Lampedusa, Linosa ha dei fondali più profondi e coste più ripide. È considerata "la perla nera delle Pelagie" per la sua origine vulcanica e le sabbie scure.

Le spiagge più belle di Linosa

Le spiagge sono la principale attrazione dell'isola. Alle pendici del monte Nero si trova la famosa Cala Pozzolana Di Ponente, una piccola spiaggia di sabbia nera incastonata tra le rocce. È raggiungibile sia via mare che partendo dal centro abitato di Linosa. Ciò che ha reso famosa questa spiaggia, oltre alla sua bellezza incontaminata, è che è una delle mete preferite delle tartarughe caretta caretta, che vi si recano per deporre le uova. Per questo, Pozzolana è Sito di Importanza Comunitaria (SIC) per l'Unione Europea.

La scritta "I Love Linosa"

Sul versante opposto (dunque a sud est) si trova Cala Pozzalana di Levante, completamente deserta e caratterizzata da pareti di roccia a strapiombo sul mare. Da non perdere ci sono poi: spiaggia di contrada Mannarazza, Punta Calcarella, Punta Beppe Tuccio, le Secchitella. Quest'ultima è meta preferita di chi ama le immersione subacquee, perché ha dei fondali spettacolari: non solo per la presenza di flora e fauna acquatica, ma anche per la presenza di reperti archeologici (tra cui un antico relitto). Sul lato nord dell’isola non mancano delle vere e proprie piscine naturali tra ammassi di roccia a ridosso del mare, in cui è possibile fare il bagno.

Vista di Linosa

Cosa vedere e cosa fare sull'isola di Linosa

Molti turisti amano visitare i crateri vulcanici dell'isola. Alla Fossa del Cappellano, quello principale, si aggiungono poi monte Vulcano e quelli minori: il monte Rosso, il monte Nero e un mini cratere alla base di quest'ultimo. Passeggiando per l'isola e seguendo una segnaletica specifica è possibile giungere alla spiaggia da cui ammirare i faraglioni, situati sulla costa orientale (anche questi di origine vulcanica). Molto attraente per chi giunge sull'isola è anche il Porto. Nei pressi è possibile ammirare le caratteristiche abitazioni degli isolani, coloratissime.

Le case di Linosa

Come raggiungere Linosa e come muoversi sull'isola

Il modo migliore per spostarsi sull'isola è a piedi o sulle due ruote. Per agevolare questa tipologia di trasporto, non mancano negozi dove noleggiare biciclette, bici elettriche e scooter. Il tour in barca dell'isola è un'esperienza entusiasmante, che consente di ammirare in pieno tutte le bellezze del posto: è possibile estendere il tour anche a tutte le isole dell'arcipelago. A Linosa si giunge in traghetto o aliscafo direttamente da Lampedusa, ci sono molti collegamenti diretti quotidiani (soprattutto in estate): il viaggio dura circa un'ora.