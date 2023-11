In Finlandia c’è una grotta infestata: la spiegazione scientifica dietro l’illusione sonora La grotta sembra luogo del terrore ma le frequenze che si possono percepire al suo interno hanno una spiegazione scientifica: ecco quale.

A cura di Arianna Colzi

Ogni anno, migliaia di coraggiosi visitatori si avventurano in una grotta in Finlandia nella speranza di incontri sovrannaturali. La grotta Pirunkirkko – o Chiesa del Diavolo in inglese – si trova nel parco nazionale di Koli e si è guadagnata una reputazione nefasta per il suo presunto contatto con il mondo degli spiriti. Ora, i ricercatori dell'Università della Finlandia orientale hanno rivelato il motivo per cui i visitatori pensano di sentire la presenza degli spiriti all'interno della grotta.

La grotta misteriosa in Finlandia

Secondo gli esperti, tutto è dovuto a una risonanza della grotta. Pirunkirkko è una grotta a forma di Z lunga appena 34 metri. In passato, la grotta era conosciuta come un luogo in cui i saggi si riunivano per contattare il mondo degli spiriti. "Secondo il folklore, alcuni sciamani dell'antichità portavano i propri adepti nella "chiesa" per parlare con il Diavolo delle cause e delle cure dei loro disturbi", ha detto un docente dell'Università finlandese. Nel loro nuovo studio, i ricercatori hanno cercato di capire se le proprietà acustiche della grotta potessero contribuire a spiegare le credenze ad essa associate. L'analisi della grotta ha rivelato che essa ospita un distinto fenomeno di risonanza che amplifica e allunga i suoni a frequenze specifiche.

Il significato delle presunte frequenze

Secondo i ricercatori, il fenomeno è causato da un'onda stazionaria tra le pareti parallele e lisce della grotta, che genera un tono alla frequenza naturale della grotta – 231 Hz – che rimane udibile per circa un secondo dopo l'emissione di suoni come battiti di mani, tamburi o colpi. Mentre la risonanza è comune negli edifici, è rara negli ambienti naturali, soprattutto a causa della mancanza di superfici solide e parallele. Per questo motivo, i ricercatori suggeriscono che la sottile risonanza nella grotta può portare i visitatori a sentire uno spirito.