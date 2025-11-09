Il tortellino più piccolo del mondo conquista Bologna, 0,03 grammi di perfezione

stile e Trend
Bologna entra nel Guinness dei Primati con il tortellino più piccolo del mondo, un capolavoro di precisione e tradizione grande solo 5 millimetri. Si tratta di un microformato in grado di racchiudere i sapori autentici dell’Emilia-Romagna e celebrare la sua arte culinaria senza tempo.
Bologna, città famosa per la sua tradizione gastronomica senza pari, è entrata nel Guinness dei Primati grazie a un'idea davvero originale: il tortellino più piccolo del mondo. Un'impresa che celebra, in meno di 5 millimetri, la manualità e la passione dei maestri della pasta fresca, trasformando un simbolo della cucina emiliana in un vero gioiello di precisione culinaria.

Al Villaggio Coldiretti di Bologna, nel cuore della città che da sempre celebra la pasta fresca come una vera e propria arte, è stato presentato un nuovo primato: un tortellino che misura meno di 5 millimetri di diametro e pesa appena 0,03 grammi.  Nonostante la dimensione microscopica, riesce lo stesso a contenere un ripieno fedele alla ricetta tradizionale, ovvero lombo di maiale arrostito, prosciutto crudo, mortadella di Bologna, Parmigiano Reggiano grattugiato, uova, noce moscata, sale e pepe, per sottolineare che qui la celebrazione non è solo nel format della pasta ma anche nella sostanza. L’evento è un gesto simbolico, un modo per dimostrare come la tradizione gastronomica emiliano‑romagnola dialoghi con l’innovazione e l’eccellenza, trasformando un piccolo formato in un grande racconto di orgoglio e artigianalità.

Non si tratta solo di un primato da record, questo piccolo tortellino diventa anche metafora di un territorio come quello dell'Emilia-Romagna, il cui cibo e le storiche ricette hanno contribuito a costruire identità, economia e bellezza. Con un patrimonio agroalimentare che oltrepassa i 37 miliardi di euro nella regione, secondo la Coldiretti, la creazione record è una vetrina che punta i riflettori su qualità, filiere locali e biodiversità.  In fondo, il vero valore è che prima del gioco dei millimetri c’è la sfoglia tirata a mano, il ripieno dosato con cura, la tradizione che nasce nel ‘700 e la dichiarazione ufficiale della ricetta da parte della Dotta Confraternita del Tortellino, l'associazione culturale fondata a Bologna nel 1965, dedicata alla difesa e promozione del tortellino bolognese e della cucina tradizionale emiliana. Questo tortellino così minuscolo, dunque, non è una banale pubblicità, bensì un distillato di passione, memoria e gusto, pronto a raccontare ancora una volta la grandezza dell’arte del buon mangiare in Emilia‑Romagna.

