Il segreto per fare foto alla neve perfette usando lo smartphone

L'inverno è ormai arrivato e con lui anche le temperature gelide che costringono a coprirsi con pellicce, maglioni e bomber. Questo significa che in moltissimi sono alle prese con l'organizzazione delle settimane bianche, i viaggi in montagna in cui si danno alle sciate, al sole ad alta quota e al relax nei rifugi. A prescindere dal luogo che si sceglie per la vacanza invernale, fare una foto ai meravigliosi paesaggi innevati è sempre un must, peccato solo che non tutti siano capaci di farlo. Per fortuna, però, esistono dei piccoli trucchi per ottenere un risultato impeccabile: ecco come immortalare la neve alla perfezione con il proprio smartphone.

Qual è il migliore momento della giornata per fare foto alla neve

Tutti coloro che almeno una volta nella vita sono stati in settimana bianca sanno bene che non c'è nulla di più bello che svegliarsi, affacciarsi e ritrovarsi di fronte un fresco e morbido strato di neve. Come fare per immortalarlo in uno scatto da centinaia di like? Will Lambert, un noto fotografo canadese, ha condiviso alcuni segreti del suo lavoro, rivelando che si rivelano perfetti anche per coloro che utilizzano lo smartphone al posto della macchina fotografica professionale. Come prima cosa, consiglia di fare foto alla neve all'alba o al tramonto, ovvero quando la neve diventa un "gigantesco riflettore", apparendo ancora più brillante del solito. Bisogna poi premere sul display per bloccare la messa a fuoco e l'esposizione e successivamente far scorrere il dito verso l'alto per schiarire l'immagine e ottenere una tonalità calda e luminosa.

Perché lo smartphone va protetto dal freddo

Per far sì che nella foto la neve rimanga bianca (e non risulti grigia per un effetto ottico) è necessario toccare la parte più luminosa dello schermo, aumentando leggermente l'esposizione. Per migliorare ancora di più l'immagine, inoltre, sarebbe bene scattarla in modalità HDR, così da mantenere i dettagli sia della neve che del cielo. Attenzione allo smartphone, che va protetto dal freddo: le temperature rigide scaricano la batteria rapidamente, mentre la condensa appanna l'obiettivo. L'ideale è tenerlo in una tasca interna, utilizzando un panno morbido per pulirlo da umidità e sporco quando deve essere usato. Il trucco per aggiungere profondità alle inquadrature? Non fare un semplice primo piano alla neve ma immortalare anche alberi, recinti o persone.