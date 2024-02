Il proprietario della villa di Saltburn denuncia assalto dei fan: “Vorrei che l’interesse finisse” Drayton House, la villa protagonista di Saltburn, è al centro di un vero e proprio assalto da parte dei fan del film di Emerald Fennell: il proprietario, che si è detto stupito, sta cercando di tutelare la sua proprietà nel Northamptonshire. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Il castello di Saltburn

Se vi è sembrato che il tormentone Saltburn fosse finito, vi sbagliate. Il film di Emerald Fennell, che ha definitivamente lanciato le carriere di Barry Keoghan e Jacob Elordi, non smette di far parlare di sé. Stavolta però non si parla né di scene di nudo, di immaginari camp o dell'incredibile colonna sonora. Il Guardian, giornale britannico, ha riportato che il proprietario di Drayton House, la mastodontica villa del film, ha chiesto al personale di servizio di proteggere i confini della proprietà dall'assalto dei fan del film, dei tiktoker e dei creator: i "trasgressori" individuati fino a ora sono più di 50.

Jacob Elordi in Saltburn

L'assalto alla villa di Saltburn

Charles Stopford Sackville è il proprietario di Drayton House, un'enorme tenuta nel Northamptonshire, una regione dell'Inghilterra orientale. Si tratta di un castello la cui proprietà si estende in un immenso parco verde. Adesso questo terreno è preso d'assalto da fan, content creators e tiktoker che vogliono fotografare o, peggio, introdursi illegalmente nella proprietà. Charles Stopford Sackville ha dichiarato al Mail on Sunday di non essere preparato all'intensa attenzione che il film di Emerald Fennell ha portato sulla sua abitazione. "Non la prendo come una cosa lusinghiera o positiva. Come vi sentireste se la gente si fotografasse fuori casa? Vorrei che l'interesse passasse, ma non posso farlo passare io", ha dichiarato al quotidiano.

Una scena di Saltburn girata a Drayton House

Non tutti i fan del film sono così invasivi, ha precisato il proprietario: molti, infatti, sono semplici curiosi che vogliono vedere la location di Saltburn. Tuttavia, un utente di TikTok ha pubblicato il percorso da fare a piedi per raggiungere Drayton House dal vicino paesino di Lowick: da lì in poi, non sono mancati i fan che, giunti davanti alla dimora, si sono introdotti nella proprietà passando per il parco. I creator più rispettosi della proprietà privata, invece, si limitano a girare video in cui ballano sulle note di Murder On The Dancefloor, la canzone finale di Saltburn, davanti al grande cancello del castello.

Come è stata scelta Drayton House

Se Drayton House è oggi un luogo di culto per i fan, la dimora, di proprietà della famiglia Stopford Sackville da secoli, è rimasta sconosciuta ai più per molti decenni. Il proprietario, infatti, è un amico di famiglia della regista Emerald Fennell, che ha scelto la tenuta proprio perché mai vista prima sullo schermo. Stopford Sackville ha anche ammesso candidamente di aver deciso di accettare la proposta di Fennell visto l'alto compenso che avrebbe ricevuto. Il boom di successo di Drayton House ha colto di sorpresa il proprietario, anche perché durante la produzione di Saltburn nessun membro del cast era autorizzato a rivelare il nome o la posizione della proprietà a causa di un obbligo contrattuale. Dunque, fino alla prima del film Drayton House viveva beatamente nell'ignoto.

Jacob Elordi e Barry Keoghan in Saltburn