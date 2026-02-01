stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Il piccolo villaggio italiano limita l’accesso ai turisti: è a causa della chiesa famosa su Instagram

In Italia esiste un piccolo villaggio tra le Dolomiti diventato virale grazie alla sua chiesa: ecco quali sono le restrizioni che ha introdotto per limitare l’afflusso di turisti.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

L'overtourism è un problema sempre più diffuso in ogni parte del mondo: oltre a stravolgere in modo drastico la vera essenza di un luogo, rende anche davvero difficile la normale quotidianità dei residenti. A peggiorare la situazione sono i social che, tra foto virali e reel a tema travel, finiscono per trasformare alcune location (fino a poco tempo fa erano sconosciute) in mete super richieste da viaggiatori alla ricerca del post perfetto. Non sorprende, dunque, che molte città, comuni e piccoli borghi prendano dei drastici provvedimenti per evitare di trasformarsi in trappole per turisti. Un esempio? Un piccolo villaggio italiano, la cui chiesa è ormai famosissima su Instagram.

Come è diventata famosa la chiesa di Santa Maddalena

Si chiama Santa Maddalena ed è una piccola chiesa ubicata a Funes, un adorabile villaggio nel Trentino Alto Adige. Dichiarata patrimonio mondiale dell'UNESCO, è incorniciata dalle cime frastagliate delle Dolomiti, mentre all'interno è un vero e proprio gioiello di stile tardo gotico e barocco. Come è diventata famosa sui social? Una decina di anni fa la chiesa è comparsa sulle schede Sim emesse da operatore di telefonia mobile cinese, poi successivamente è stata usata come immagine-screensaver nell'aggiornamento iOS 7 di Apple, suscitando la curiosità di milioni di turisti. Da allora il sito è stato preso d'assalto dai viaggiatori che volevano ammirare da vicino la struttura ed è arrivato a registrare oltre 8.000 visite ogni giorno nelle ore di punta. Naturalmente Instagram e TikTok sono state "invase" dalle foto che la ritraggono, rendendo gli scatti virali.

Le restrizioni turistiche introdotte a Funes

L'unico piccolo "inconveniente"? La vita dei residenti di Funes è diventata impossibile, soprattutto perché il villaggio è invaso da turisti "mordi e fuggi" che contribuiscono poco all'economia locale ma che mettono sotto pressione le infrastrutture. Le autorità hanno dunque deciso di intervenire in modo drastico introducendo nuove restrizioni: a partire dal prossimo maggio l'accesso al villaggio vicino la chiesa sarà limitato solo ai residenti e ai visitatori che soggiornano almeno una notte nella zona. Auto e pullman turistici saranno respinti, verrà aperto un parcheggio a 30 minuti di passeggiata dall'ingresso del paese (una volta riempito, si potrà parcheggiare solo ancora più lontano). L'obiettivo? Scoraggiare i turisti che arrivano solo per scattare una foto veloce.

Viaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Arte e
Design
L’artista che dà una seconda vita agli alberi, ecco come nascono le sculture
Il significato della scultura di legno alta sette metri che si trova nel cuore delle Dolomiti
Il significato della scultura di legno alta sette metri che si trova nel cuore delle Dolomiti
Il nudo di Robert Mapplethorpe dà forma al desiderio: "Porta alla luce i tabù della nostra epoca"
Il nudo di Robert Mapplethorpe dà forma al desiderio: "Porta alla luce i tabù della nostra epoca"
Se vuoi vedere il negozio più bello del mondo devi andare a Milano: qual è lo store
Se vuoi vedere il negozio più bello del mondo devi andare a Milano: qual è lo store
Il significato della Mela Reintegrata, l'opera d'arte di Milano finita sull'Instagram di Britney Spears
Il significato della Mela Reintegrata, l'opera d'arte di Milano finita sull'Instagram di Britney Spears
Arte e intelligenza artificiale: Marco Melgrati racconta come sta cambiando il mondo dell’illustrazione
Arte e intelligenza artificiale: Marco Melgrati racconta come sta cambiando il mondo dell’illustrazione
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views