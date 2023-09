Il migliore hotel del mondo si trova a Como: quanto costa una notte al Passalacqua Il migliore hotel del mondo si trova in Italia: è il Passalacqua, una struttura affacciata direttamente sul lago di Como. Ecco quando costa soggiornarvi.

A cura di Giusy Dente

Instagram @passalacqualakecomo

L'Italia è una meta universalmente riconosciuta come una delle più belle al mondo. Ogni anno attira turisti da ogni parte del mondo, attratti dalle sue meraviglie: città d'arte piene di storia, spiagge da sogno, incantevoli luoghi di villeggiatura invernali, paesaggi lacustri che lasciano senza fiato. Ovviamente, l'ospitalità italiana è fatta di persone accoglienti e strutture capaci di regalare agli ospiti momenti indimenticabili di relax. C'è un hotel italiano in particolare che si è distinto nella World's 50 Best Hotels. La classifica ha premiato il Passalacqua, luxury boutique hotel affacciato sul lago di Como.

Come è fatto il Passalacqua Hotel

Il Passalacqua vanta una posizione spettacolare: di fronte al lago di Como, che domina il paesaggio. Sorge in una villa del XVIII secolo che fu l'antica dimora del compositore Vincenzo Bellini ed è una creazione della famiglia De Santis. Il luogo è immerso nel verde, circondato da spettacolari giardini terrazzati: sette acri di ulivi, mimose, rose, magnolie. Ospita un numero ridotto di ospiti: infatti è dotato di sole 24 camere, tutte arredate in modo estremamente elegante e curato.

Le sistemazioni sono distribuite tra la Villa, il Palazz, la Casa al Lago. Tra intagli, specchi, soffitti affrescati, ritratti del XIX secolo, mobili antichi e lampadari di Murano, l'arte classica è ovunque. All'esterno c'è una piscina panoramica punteggiata da vivaci ombrelloni progettati da JJ Martin; a disposizione degli ospiti c'è anche una Spa.

Quanto costa un soggiorno nella struttura

Un soggiorno per due persone in questo periodo dell'anno nella Sala Grande del Palazzo costa 2400 euro a notte, con colazione inclusa e possibilità di accesso a tutte le strutture. La camera da 50 metri quadrati è dotata di bagno in marmo ed è caratterizzata da un arredamento colorato, con vista sul cortile fino alla Villa principale. Decisamente più costosa è la Suite Bellini nella Villa con Vista Lago: è la suite più grande e si snoda come un susseguirsi di saloni riccamente decorati, distribuiti lungo una superficie media di 250 mq. Qui un soggiorno per due persone costa 11 mila euro a notte.

La classifica dei migliori hotel del mondo

La World’s 50 Best Hotels Academy ha nominato i 50 hotel di lusso migliori al mondo. Al primo posto c’è l’Italia col Passalacqua di Moltrasio. Tra le strutture italiane in classifica anche il Four Seasons di Firenze, l'Aman Venezia, Le Sirenuse di Positano, Borgo Egnazia a Savelletri. In generale, l'Europa tutta è riuscita a imporsi, spiccando come il continente col maggior numero di hotel in lista classifica: ben 21.