La classifica dei migliori hotel del mondo: al primo posto c’è una struttura italiana La World’s 50 Best Hotels Academy ha nominato i 50 hotel di lusso migliori al mondo. Al primo posto c’è l’Italia con una struttura molto rinomata.

Instagram @passalacqualakecomo

La World's 50 Best Hotels Academy ha decretato quali sono i 50 hotel di lusso migliori a livello mondiale. L'Academy comprende 580 esperti che hanno viaggiato a livello internazionale nel settore alberghiero. Al primo posto della classifica c'è una struttura italiana.

Como svetta in cima alla classifica

Passalacqua, hotel di lusso sulle sponde del lago di Como, è stato nominato miglior hotel al mondo per il 2023. Seguono sul podio Palissandro (a Hong Kong) e Four Seasons (a Bangkok). L'Europa ha ottenuto grandi soddisfazioni, dimostrando di essere una meta capace di coccolare i suoi turisti al meglio: sono 21 gli hotel in classifica, concentrati soprattutto a Londra. La capitale inglese ospita Claridge's (n. 16), The Connaught (n. 22), NoMad London (n.46) e The Savoy (n.47). A queste si aggiungono, nel Regno Unito, Gleneagles in Scozia (n.32) e The Newt a Bruton, Somerset (n.37). Sul fronte statunitense spicca Aman New York al 25esimo posto, a cui si aggiunge Equinox New York al 48esimo. Per quanto riguarda l'Italia, il nostro Paese è in classifica anche con il Four Seasons Firenze al nono posto, l'Aman Venezia al 14esimo, Le Sirenuse di Positano al 20esimo posto, Borgo Egnazia a Savelletri al 21esimo.

L'hotel Passalacqua è un gioiello italiano

Passalacqua è una dimora costruita nel XVIII secolo sulle rive del lago di Como (a un'ora da Milano), convertita poi in un hotel ormai di fama mondiale. Tre sono gli edifici che compongono la struttura: la Villa, il Palazz, la Casa al Lago. Sono tutti immerse nel verde e vi trovano posto le 24 sistemazioni per gli ospiti. A loro disposizione anche il ristorante, i giardini, una spiaggia privata, la Spa e una piscina.

I primi 25 migliori hotel del mondo

1 Passalacqua – Moltrasio, Italia

2 Palissandro Hong Kong

3 Four Seasons Bangkok al fiume Chao Phraya – Bangkok

4 Camera Alta – Hong Kong

5 Aman Tokio – Tokio

6 La Mamounia-Marrakech

7 Soneva Fushi – Maldive

8 One&Only Mandarina – Puerto Vallarta, Messico

9 Four Seasons Firenze – Firenze

10 Mandarin Oriental Bangkok – Bangkok

11 Capella Bangkok – Bangkok

12 Il Calile – Brisbane

13 Chablé Yucatán – Chocholá, Messico

14 Aman Venezia – Venezia

15 Singita Lodge – Parco Nazionale Kruger

16 Claridge's – Londra

17 Raffles Singapore-Singapore

18 Nihi Sumba – Wanokaka, Indonesia

19 Hotel Esencia – Tulum, Messico

20 Le Sirenuse – Positano, Italia

21 Borgo Egnazia – Savelletri, Italia

22 The Connaught – Londra

23 Royal Mansour – Marrakech

24 Quattro Stagioni Madrid

25 Aman New York

26 La Riviera di Maybourne – Roquebrune-Cap-Martin, Francia

27 Palissandro San Paolo – San Paolo

28 Capella Singapore – Singapore

29 Le Bristol-Parigi

30 Park Hyatt Kyoto – Kyoto

31 La Réserve – Parigi

32 Gleneagles-Auchterarder, Scozia

33 Hotel Du Cap-Eden-Roc – Antibes

34 Cheval Blanc Parigi

35 Palazzo Four Seasons Astir – Atene

36 Soneva Jani – Maldive

37 Il Tritone – Castello Cary, Somerset

38 Amangalla – Galle, Sri Lanka

39 Hoshinoya Tokio

40 Desa Potato Head – Seminyak, Bali

41 Eden Rock – St. Barth, Caraibi

42 Il Siam – Bangkok

43 Palazzo Badrutt – St. Moritz, Svizzera

44 Atlantis The Royal – Dubai

45 Gli Oberoi Amarvilas – Agra

46 NoMad Londra – Londra

47 Il Savoia – Londra

48 Equinozio New York – New York City

49 Six Senses Ibiza – Portinatx

50 Hotel de Crillon – Parigi