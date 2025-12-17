Il mercatino di Natale perfetto esiste e si trova in Europa: qual è e quali sono i suoi costi

Il mercatino di Natale perfetto esiste e si trova in Europa: ecco qual è e quali sono i suoi costi.

Organizzare un viaggio durante le feste di fine anno è diventato un trend diffuso in tutto il mondo e non sorprende che fin dagli ultimi weekend di novembre siano milioni i turisti che partono alla volta di mete invernali più o meno vicine. L'esperienza più gettonata? Quella agli iconici mercatini di Natale, dove si possono trovare idee regalo originali, prodotti artigianali e bontà culinarie. Con l'arrivo di dicembre le piazze di tutta Europa si riempiono di stand e di casette di legno, ma qual è la città che offre le bancarelle migliori? Ecco qual è il mercatino di Natale definito assolutamente perfetto.

Il mercatino nella città "delle cento torri"

Il mercatino di Natale perfetto esiste e si trova in Europa, per la precisione a Praga, la città soprannominata "delle cento torri". Un gigantesco albero addobbato con l'orologio astronomico alle sue spalle, strade acciottolate, facciate barocche e meravigliose guglie gotiche: la capitale della Repubblica Ceca offre lo scenario ideale per godersi al massimo la magica atmosfera natalizia. I market più popolari vengono allestiti a Piazza della Città Vecchia e Piazza Venceslao, dove è possibile inebriarsi tra tazze fumanti di svarak (vino speziato) e trdelnik ma anche intrattenersi tra spettacoli teatrali e musica dal vivo. Come se non bastasse, ogni angolo della città nasconde un dettaglio occulto ed esoterico, cosa che aggiunge un tocco di mistero alla vacanza.

Quanto costa una vacanza natalizia a Praga

Tutti i "ritardatari" che ancora non hanno organizzato un viaggio natalizio saranno lieti di sapere che i mercatini di Praga rimarranno aperti fino al 6 gennaio. Da non perdere sono le tradizioni tipiche come la cena a base di capra e insalata di patata della vigilia di Natale, gli spettacoli pirotecnici del 31 dicembre e la processione dei re Magi dell'Epifania. Quali sono i prezzi di una vacanza a Praga? Secondo un'analisi condotta da Secret London, la città ceca è la destinazione invernale più conveniente d'Europa: una notte in un hotel a 3 stelle in centro in media costa 75-80 euro, mentre le pinte di birra non superano mai i 3 euro. Cosa dire, invece, dei voli? Se si prenotano a ridosso delle feste come il 24-25 dicembre, i costi sono davvero convenienti (dall'Italia non si superano i 100 euro per un viaggio di andata e ritorno).