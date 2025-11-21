stile e Trend
Il mercatino di Natale a Buckingham Palace diventa virale (ma in realtà non è mai esistito)

Sui social è diventato virale il primo mercatino di Natale mai allestito a Buckingham Palace, l’unico piccolo inconveniente? Non è mai esistito per davvero.
A cura di Valeria Paglionico
Immagine

Da qualche anno a questa parte lasciarsi travolgere dalla magia natalizia con molto anticipo è diventata una vera e propria mania e a dimostralo sono i negozi e le strade che cominciano a essere perfettamente addobbati fin dai primi giorni di novembre. Spesso, però, questa moda sfugge di mano. È proprio quanto capitato a Londra, dove milioni di turisti si sono riversati fuori Buckingham Palace alla ricerca di meravigliosi mercatini che in realtà erano inesistenti.

Il primo mercatino di Natale a Buckingham Palace

Centinaia di turisti di recente si sono precipitati alle porte di Buckingham Palace per visitare il primo mercatino di Natale mai allestito fuori la residenza della Royal Family. Sponsorizzato su tutti i social, da Instagram a TikTok, veniva descritto come il primo mai creato in una location tanto esclusiva. Casette innevate, prodotti tipici e un enorme albero addobbato: stando alle immagini diventate virali, sembrava essere un vero e proprio paese delle meraviglie invernale. L'unico piccolo inconveniente? Una volta arrivati a destinazione, i visitatori hanno trovato solo impalcature, recinzioni di sicurezza e pozzanghere.

La fake news diventata virale

Cosa c'è nascosto dietro questo imprevisto? Il mercatino di Natale a Buckingham Palace non è mai esistito né materialmente, né come progetto, le sue immagini sono state create semplicemente usando l'Intelligenza artificiale. Analizzando con più attenzione le foto, infatti, si notano diverse imprecisioni, come le luci che fluttuano a mezz'aria, i volti oscurati delle persone e le scritte sulle bancarelle illeggibili. Gli utenti di TikTok, però, non hanno preso bene la cosa, anzi, si sono detti addirittura "fortemente ingannati". Al momento, però, non si riesce a risalire al creatore della fake news, l'unica cosa certa è che il primo post in cui compariva il mercatino recitava: "Preparatevi a un Natale da re. Per la prima volta in assoluto, Buckingham Palace ospiterà un mercatino di Natale dal 1° al 24 dicembre, portando l'allegria delle feste in uno dei monumenti più iconici di Londra".

