Il giro del mondo in 80 giorni, le location: dove si sono svolte le riprese della serie in onda su Rai 2 Arriva su Rai 2 un nuovo adattamento di "Il giro del mondo in 80 giorni", serie tv tratta dal romanzo di Jules Verne e girata in diverse parti del mondo.

A cura di Giusy Dente

Instagram @ibrahimkoma_official

Questa sera su Rai 2 debutta una nuova serie tv. Il titolo non lascia spazio a dubbi: Il giro del mondo in 80 giorni è un adattamento dell'omonimo romanzo di Jules Verne, che in passato ha già ispirato il mondo cinematografico. Il classico della letteratura, infatti, non è infatti la prima volta che arriva su piccolo o grande schermo. C'era stata la miniserie del 1989 con Pierce Brosnan nei panni di Phileas Fogg, il film del 2004 con Jackie Chan, diversi film d'animazione. Stavolta i telespettatori potranno goderselo in prima serata da mercoledì 27 dicembre 2023, ogni mercoledì e venerdì per due settimane, con conclusione prevista quindi venerdì 5 gennaio 2024. Stavolta a vestire i panni del protagonista, che perde una scommessa e parte quindi per un viaggio intorno al mondo, c'è David Tennant (Doctor Who, Good Omens). Nel cast anche Ibrahim Koma, Leonie Benesch, Peter Sullivan, Jason Watkins. Nell'episodio 2 recitano anche due attori italiani. Giovanni Scifoni è l'imprenditore Niccolò Moretti. Per girare gli otto episodi, cast e troupe hanno girato il mondo.

Dove è stata girata la serie

Le riprese sono cominciate nel 2020, in piena pandemia. La serie richiedeva molti spostamenti, dunque si è andati a rilento, vista la difficoltà di viaggiare in quel periodo. La produzione si è fermata per circa un anno, prima di ricominciare a pieno ritmo. Grande lavoro è stato fatto, per trovare le location migliori, essendo un'opera incentrata sul tema del viaggio e dell'esplorazione.

Instagram @giovanni_scifoni

Il set è stato allestito in Sudafrica e Romania, dove si è girato per un periodo di 5 mesi: quattro episodi nel continente africano e altrettanti nel Paese europeo, per un totale di otto. Lì sono stati ricreati tutti i luoghi menzionati nel libro. Nello specifico l'Italia è stata ricreata in uno studio di Mogosaoaia, vicino Bucarest. Sempre in Romania sono state ricostruite America ed Europa: Liverpool, New York, Parigi, Londra.

Instagram @ibrahimkoma_official

Per riprodurre l'India, l'Arabia e Hong Kong, infine, ci si è spostati in Sudafrica tra Città del Capo, Al Hudaydah (nei Cape Town Film Studios), Theewaterskloof e Grabouw. Diversamente, il famoso film del 2004 diretto da Frank Coraci era stato girato in Germania, Cina, Thailandia, San Francisto, New York.