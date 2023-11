Il Duomo di Milano è la cattedrale più popolare d’Italia, ecco la classica completa Il Duomo di Milano è la cattedrale più popolare d’Italia, a rivelarlo la piattaforma Musement. La ricerca ha preso in esame più di 300 tra cattedrali e concattedrali in Italia, stilando una lista con le 15 più apprezzate. Ecco la classifica completa.

Duomo di Milano

Non poteva che essere il Duomo, con oltre 137.000 recensioni, a conquistare il podio. La cattedrale, un perfetto esempio di architettura gotica e simbolo della città di Milano, è una delle chiese cattoliche più grandi al mondo. Una capacità di oltre 40.000 persone, 157 metri di lunghezza e 11.700 m2: è impossibile non rimanere impressionati da tutte le magnifiche guglie. È consigliabile prenotare in anticipo una visita guidata di gruppo o una privata. Il Duomo e le terrazze (con una spettacolare vista sulla città) sono aperte tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00.

Cattedrale di Santa Maria del Fiore

Con ben 87.719 recensioni, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze si classifica al secondo posto tra le cattedrali più popolari d'Italia. La principale chiesa fiorentina è anche la terza al mondo per grandezza. Un'icona rinascimentale, celebre per la cupola progettata da Filippo Brunelleschi. L'opera architettonica è provvista anche di un altro capolavoro: il campanile trecentesco – maestosa torre gotica – di Giotto.

Cattedrale di Palermo

La Cattedrale di Palermo, che dal 2015 appartiene al Patrimonio Mondiale Unesco, si classifica terza con 35.647 recensioni. La struttura risale al 1185 e grazie all'alternarsi delle civiltà che hanno lasciato il segno nella città, possiede uno stile architettonico unico e inimitabile. Non solo è provvista di una splendida facciata, al suo interno ospita: le tombe reali, la cripta e la Cappella di Santa Rosalia, il Tesoro della Cattedrale e l'acquasantiera di Domenico Gagini.

Duomo di Siena

Quarto posto per il Duomo di Siena con 23.509 recensioni. La cattedrale racchiude al suo interno capolavori come il pulpito in marmo Carrara realizzato da Nicola Pisano. Alla decorazione della struttura parteciparono anche altri grandi scultori: Gian Lorenzo Bernini, Donatello, Michelangelo. Il critico John Ruskinla la definì: "La chiesa più straordinaria che avesse mai veduto in Italia". La pavimentazione è considerata un gioiellino, aperta nel periodo che va dal 27 giugno al 31 luglio e dal 18 agosto al 28 ottobre.

Basilica di San Giovanni in Laterano, Roma

Con 23.468 recensioni, la Basilica di San Giovanni in Laterano si piazza al quinto posto. La cattedrale è un capolavoro di Borromini, considerata "Madre e Capo di tutte le Chiese di Roma e del Mondo". L'edificio è ricco di affreschi e marmi oltre che a 12 statue degli Apostoli. Nella basilica sono custoditi la statua romana di Costatino, le reliquie di Santi Pietro e Paolo e l'ultima mensa di Cristo. Accanto alla cattedrale si trova la Scala Santa, meta di pellegrinaggio.

La classifica delle 15 cattedrali più popolari d'Italia