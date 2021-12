Icehotel: quanto costa dormire nel primo hotel di ghiaccio al mondo Ogni inverno l’iconico Icehotel, il primo albergo di ghiaccio e neve al mondo, si reincarna in una nuova interpretazione. Quest’anno tra le suite anche quella firmata dal principe Carlo Filippo di Svezia.

A cura di Clara Salzano

La suite dell’Icehotel ispirata al Grande Gatsby di Tomasz Czajkowski e Tomasz Jastrzebski

È il sogno di tanti quello di trascorrere una notte nel primo e più grande hotel al mondo costruito con neve e ghiaccio. Dormire all'Icehotel di Jukkasjärvi, in Lapponia, a 20 chilometri dal Circolo Polare Artico, deve essere un'esperienza incredibile, soprattutto considerando che sembra essere anche l'ultima tendenza dei Vip. Ogni anno e inverno, da dicembre ad aprile, l'iconico albergo di ghiaccio e neve si reincarna in una nuova interpretazione da tre decenni. E proprio di recente sono state inaugurate le nuove suite dell'Icehotel Winter e tra queste c'è anche la stanza firmata dal principe Carlo Filippo di Svezia.

La suite dell’Icehotel Winter firmata dal principe Carlo Filippo di Svezia

Ogni cosa all'interno dell'Icehotel è fatto di ghiaccio e neve, dalle pareti agli arredi e persino i letti. Dormire in questo albergo ai confini del mondo è un'avventura artica senza eguali. Ogni anno l'albergo inaugura delle nuove suite artistiche che si scioglieranno in primavera.

La sala delle cerimonie nell’Icehotel 365

Sono 27 gli autori provenienti da tutto il mondo, tra designer, artisti e creativi, che hanno progettato le 12 suite d'arte dell'Icehotel 32. Ogni suite ha natura effimera perché ha durata breve, fino ad aprile quando le temperature più calde inizieranno a minacciare il ghiaccio e la neve.

Una suite dell’Icehotel 32 in Lapponia_Credit Nicolas Triboulot – Fernand Manzi

La suite del Principe di Svezia

La suite firmata dal principe Carlo Filippo di Svezia si intitola "A Midsummer Night's Dream" ed è stata progettata in collaborazione con i designer Carl Philip Bernadotte e Oscar Kylberg. Il titolo denuncia l'obbiettivo dell'opera: offrire agli ospiti la possibilità di sperimentare l'estate svedese.

La suite diegnata da Bernadotte & Kylberg

A Midsummer Night's Dream è una suite in edizione limitata perché è la prima suite dell'Icehotel ad incorporare nei mobili di ghiaccio fiori, foglie ed altri elementi riconducibili alla natura svedese.

Una suite d’arte dell’Icehotel–Credit Molecules–Anja–Kilian–Wolfgang–_Lu__chow

Quanto costa una notte all'Icehotel

La suite firmata dal principe Carlo Filippo di Svezia potrà essere inoltre sperimentata tutta l'anno perché all'interno dell'Icehotel 365 che permette tutto l'anno di godere dell'incredibile esperienza di un hotel nel ghiaccio, indipendentemente dalle stagioni. Il costo per un soggiorno all'Icehotel può dunque variare dai 680 euro circa di una suite disponibile tutta l'anno fino a circa 1.500 euro a notte della suite A Midsummer Night's Dream.

La Ceremony Hall dell’Icehotel Winter in Lapponia disegnata da Marjolein Vonk e Maurizio Perrone

L'albergo offre anche la possibilità di usufruire di un'enorme sala del ghiaccio di 2100 metri quadrati, per matrimoni ed eventi, una galleria d'arte con sculture di ghiaccio intagliate a mano, un ristorante nel ghiaccio e il famoso Ice Bar che serve le bevande in bicchieri unici intagliati nel ghiaccio.