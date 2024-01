“Heidi”, dove si trova la baita del nonno: tutte le location del film Nel giorno dell’Epifania, Italia 1 celebra i 50 anni di “Heidi” con il film tedesco del 2015: dov’è stato il girato e dove si trova l’originale baita del nonno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Heidi"

Per chi passerà il weekend dell'Epifania in casa, questa sera, 6 gennaio, va in onda su Italia 1 Heidi, film tedesco del 2015. La pellicola racconta le avventure di uno dei personaggi più amati della tv, nata dalla penna di Johanna Spyri 50 anni fa. Heidi comincia proprio con l'affido della bambina al Vecchio delle Alpi, ossia il nonno che vive in una baita sui monti della Svizzera. Ma dove si trova davvero la baita del nonno di Heidi?

Una scena del film "Heidi"

Dove si trova la baita del nonno di Heidi

Heidi è una produzione tedesca ed è stato girato in varie località alpine svizzere, dal canton Grigioni, come Bergün e Rheinwald. La baita del nonno di Hedi nel film si trova sulle montagne svizzere, sopra il comune di Sufers che conta solo 150 abitanti. Questo piccolo paese, che dà il nome anche al lago Sufner incastonato tra le pendici. Di fatto, il lago è generato da una diga del fiume Reno ed è costeggiato da una passeggiata pedonale.

La baita del nonno di Heidi

L'autrice di Heidi, Johanna Spyri, era originaria di Hirzel, in Svizzera, e proprio nel Paese si trova il cosiddetto Villaggio di Heidi, l'Heididorf. A Maeinfeld, infatti, sono state girate le scene dei pascoli, dove Heidi giocava con le caprette.

Leggi anche Dove è stato girato La figlia oscura: le location del film tratto dal romanzo di Elena Ferrante

La casa di Heidi a Maienfeld

Le location a St.Moritz

Alcune scene del film, quelle che raccontano sempre le corse sui monti di Heidi, sono state girate sul sentiero che collega Salastrains a St.Moritz. Il Sentiero dei fiori di Heidi è davvero un sentiero ricco di vegetazione, perfetto per riprodurre le scene in cui la bambina raccoglieva piccoli fiori. Qui si trovano centinaia di piante rare o specie protette. Anche la piccola attrice che interpreta Heidi è svizzera, di Coira, ed è stata scelta proprio perché parlava il dialetto regionale originale del personaggio a cui si è ispirata la scritte svizzera.

Il Sentiero dei fiori di Heidi