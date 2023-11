Guida Michelin: la classifica dei 29 ristoranti italiani in cui si mangia bene e si spende poco La Guida Michelin premia i ristoranti in cui si mangia bene e si spende poco. Sono 29 le trattorie che si sono guadagnate il titolo grazie a “un menu completo e un ottimo rapporto qualità – prezzo”

La Dispensa di Armatore credits guide.michelin.com

Il premio Bib Gourmand (nato nel 1977) viene conferito dalla Guida Michelin a tutti quei locali che si distinguono per "un menu completo e un buon rapporto qualità – prezzo". In attesa della cerimonia del 14 novembre – quando verranno annunciate le nuove Stelle – il titolo di Bib Gourmand è stato assegnato a 29 locali sparsi per il nostro Paese. Da Nord a Sud sono 257 i ristoranti che si sono già guadagnati il riconoscimento, caratterizzato dal simbolo dell'Omino Michelin intento a leccarsi i baffi. Ecco quali sono e in che regioni si trovano.

Osteria Acqualavica credits Instagram @acqualavica

Cosa è il Bib Gourmand

Mangiare bene, spendere poco. Oltre a questo, però, il Bib Gourmand punta a premiare anche la creatività e la qualità dei prodotti: "In questi locali va in scena il territorio, non sempre proposto in modo tradizionale, ma sempre attenti al gusto, al prodotto e alla filiera" sottolinea Sergio Lovrinovich, Direttore della Guida MICHELIN Italia, in una nota stampa. I locali che si guadagnano il riconoscimento sono spesso ristoranti, osterie o trattorie che mantengono il legame con la tradizione, con atmosfere che guardano al passato e un tipo di cucina che punta al futuro. Per l'assegnazione è cruciale il rapporto qualità – prezzo, che varia da paese a paese (a incidere è il costo della vita). A rimanere invariato, però, è il criterio con cui si giudica la qualità del cibo, che deve essere sempre di alto livello.

Osteria Acqualavica credits Instagram @acqualavica

Quali sono i Bib Gourmand d'Italia 2024

Tra i 257 ristoranti Bib Gourmand nel Paese, è l'Emilia Romagna la regione con più locali che hanno vinto questo premio, 34 per l'esattezza. Le tre novità di quest'anno sono Locanda Pincelli a Selva Malvezzi, Nuova Roma a Sasso Marconi e Buca 18 a San Clemente. La Lombardia, in seconda posizione con 29, a cui si aggiungono Mezzolitro Vini e Cucina a Rho e Rimulas a Voghera. In Piemonte sono 28 e ora anche Del Belbo – Da Bardon a San Marzano Oliveto. A seguire la Toscana con 26, in cui si inseriscono L'Oste Dispensa, Orbetello e La Cerreta Osteria, Sassetta. In Veneto sono 20 (più Osteria Madonnetta a Marostica).

Leggi anche La classifica dei migliori ristoranti al mondo: entra lo chef italiano Enrico Bartolini

La locanda del colonnello credits https://www.locandadelcolonnello.com/

La lista dei locali premiati dalla Guida Michelin:

Aciniello – Campobasso CB

Apollonia – Nalles BZ

Buca 18 – San Clemente RN

Camiano – Piccolo Montefalco PG

ChiaroScuro – Cagliari CA

Del Belbo – Da Bardon – San Marzano Oliveto AT

Il Ritrovo d'Abruzzo – Civitella Casanova PE

Krone – Aldino BZ

La Cerreta Osteria – Sassetta LI

La Dispensa di Armatore – Cetara SA

La Fratanza – Nocera Superiore SA

La Locanda del Colonnello – Modica RG

Locanda Pincelli – Selva Malvezzi BO

Old Friend credits Instagram @oldfriendcagliari

L'Oste Dispensa – Orbetello GR

Mezzolitro Vini e Cucina – Rho MI

Nana Piccolo Bistrò – Senigallia AN

Nuova Roma – Sasso Marconi BO

Oberraindlhof – Madonna di Senales BZ

Old Friend – Cagliari CA

Ostaria Tyrol – Moena TN

Osteria Acqualavica – Catania CT

Osteria Madonnetta – Marostica VI

Osteria Platzegg – San Michele BZ

Rimulas – Voghera PV

Rosmarino – Genova GE

Sa Mandra – Alghero SS

Salotto sul Mare – Terrasini PA

Stella – Casaglia PI

Vecchio Porto – Villa San Giovanni RC