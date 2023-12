Gli inglesi amano l’Italia: 4 città nella classifica delle loro mete preferite Quali sono le destinazioni europee preferite dagli inglesi? Spiccano nella classifica delle migliori destinazioni turistiche quattro città italiane.

A cura di Giusy Dente

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Milano

Se un inglese dovesse prenotare un volo e andare in vacanza, dove andrebbe? Lo hanno chiesto gli esperti di travel del portale Which? a 1600 persone, chiamate a valutare le loro esperienze di viaggio per decretare le destinazioni migliori. Il campione si è basato su sette criteri, per stilare la classifica: cibo e bevande, alloggio, luoghi e attrazioni culturali, shopping, facilità di spostarsi, affollamento e rapporto qualità-prezzo. È stato calcolato il punteggio finale in base al livello di soddisfazione complessiva e alla propensione nel consigliarlo. L'Italia spicca nell'elenco con quattro città.

Quali sono le migliori città d'Europa

Cracovia e Valencia col 92% delle preferenze hanno battuto destinazioni tradizionalmente più famose e sono state votate come le destinazioni europee preferite per le vacanze in città nel Regno Unito. Stoccolma, la capitale della Svezia, ha sfiorato l'oro piazzandosi invece al secondo posto con una percentuale del 91%, seguita da Berlino (Germania), Funchal (Portogallo) e Siviglia (Spagna), tutte e tre al terzo posto (89%).

Venezia

Cracovia ha ottenuto i punteggi più alti per il quarto anno di seguito, spiccando soprattutto nella categoria cibo e per la presenza di attrazioni culturali. La seconda città più grande della Polonia è molto gradita anche perché economica rispetto a qualsiasi altra destinazione europea, con una tariffa media per camera di 75 euro a notte. Valencia piace soprattutto per facilità di spostarsi, anche a piedi. Stoccolma, invece, ha ottenuto i voti più alti per le attrazioni culturali.

Leggi anche Dove andare a Pasqua 2023: le mete in Italia ed Europa per le vacanze

Firenze

Quali sono le città italiane in classifica

Spiccano quattro città italiane nella classifica. Meglio del Bel Paese solo la Spagna, quello con ben cinque destinazioni in elenco. Le città più apprezzate sono Venezia (83%), Roma (81%), Firenze (80%) e Milano (73%). La Capitale ha ottenuto cinque stelle (il massimo) nella categoria riferita alle attrazioni culturali, Venezia è stata giudicata troppo affollata e dunque ha ottenuto una sola stella in quella sezione, mentre Firenze piace soprattutto per il cibo. Per finire, Milano è risultata una delle più care di tutto l'elenco per quanto riguarda la tariffa media dell'hotel, che corrisponde a 177 euro contro gli 86 di La Valletta, per esempio.

Roma

La classifica completa

Di seguito la classifica completa, con alcune città a pari merito, come Valencia e Cracovia oppure Madrid e Venezia:

Valencia, Spain – 92

Krakow, Poland – 92 Stockholm, Sweden – 91 Berlin, Germany – 89

Funchal, Portugal – 89

Seville, Spain – 89 Barcelona, Spain – 87

Bordeaux, France – 87 Bruges, Belgium – 86 Nice, France – 85

Prague, Czech Republic – 85 Malaga, Spain – 84

Porto, Portugal – 84 Madrid, Spain – 83

Venice, Italy – 83 Amsterdam, Netherlands – 82

Budapest, Hungary – 82 Munich, Germany – 81

Rome, Italy – 81

Vienna, Austria – 81 Copenhagen, Denmark – 80

Florence, Italy – 80

Lisbon, Portugal – 80

Valletta, Malta – 80 Athens, Greece – 79

Paris, France – 79 Dubrovnik, Croatia – 77 Dublin, Republic of Ireland – 76 Brussels, Belgium – 73

Milan, Italy – 73 Split, Croatia – 72