Gambero Rosso, la classifica delle migliori pasticcerie d’Italia 2024 e chi ha ricevuto i premi speciali A fotografare il patrimonio della pasticceria italiana è stata la Guida Pasticceri e Pasticcerie d’Italia di Gambero Rosso. Quest’anno cinque premi speciali, la riconferma di Iginio Massari con le Tre Torte d’Oro e nuovi locali medagliati.

credits @sciampagna_pasticceria

Nella Guida Pasticceri e Pasticcerie d'Italia 2024, pubblicata da Gambero Rosso e giunta alla 13esima edizione, sono stati recensiti ben 650 locali da Nord a Sud. Quest'anno sono stati assegnati cinque premi speciali e la valutazione massima delle "Tre Torte" è andata a due nuove attività, portando a 31 il numero di pasticcerie che hanno ricevuto il riconoscimento più alto.

Tre Torte d'Oro per Iginio Massari

Il riconoscimento delle Tre Torte d'Oro è di Iginio Massari, che con la sua Pasticceria Veneto a Brescia si riconferma un punto di riferimento per la pasticceria italiana e in tutto il mondo. Secondo la Guida, ogni suo prodotto è sinonimo di qualità e perfezione. Per gli esperti del Gambero Rosso, Massari è "icona che rende onore alla pasticceria italiana nel mondo ed esempio per tutti coloro che vogliano avvicinarsi all’arte bianca".

Iginio Massari

Chi ha ricevuto le nuove "Tre Torte"

Erano 29 i locali d'eccellenza premiati con le "Tre Torte". A questi si aggiungono Dolciarte di Avellino di Carmen Vecchione e la Piccola Pasticceria di Casale Monferrato di Angelica Cerullo e Yumiko Saimura, per un totale di 31. Alessandro Dalmasso si è riconfermato per il terzo anno di seguito come il miglior pasticcere d'Italia e la sua pasticceri Dalmasso di Avigliana (TO) è la più alta in classifica con ben 95 punti. A farle compagnia sul podio anche Biasetto di Padova e Maison Manilia di Montesano sulla Marcellana (SA) con 94 punti.

credits Instagram @carmen_vecchione_dolciarte

Nella classifica della pasticceria italiana la Lombardia ottiene 9 premiati, a seguire la Campania con 6, Lazio e Piemonte pari merito con 3 indirizzi, 2 per Sicilia, Emilia Romagna, Veneto e Toscana. Puglia e Trentino Alto Adige conquistano ciascuna un'insegna delle"Tre Torte".

Chi ha ricevuto i premi speciali

Sono stati assegnati cinque premi speciali. Il Premio Speciale Pasticcere Emergente è andato a Corinne Tammaro e Stefano Lo Jacono di Costè a Borgo San Dalmazzo (Cuneo). Si tratta di due pasticceri giovani, lontani geograficamente (lei piemontese, lui calabrese) uniti dall'amore per l'arte culinaria.

credits Instagram @gruepasticceria

Il premio per la Migliore Comunicazione Digitale, è stato assegnato a Gruè, a Roma. Felice Venanzi e Marta Boccanera si sono visti riconoscere il loro lavoro sui social, veicolo attraverso il quale mostrano ogni giorno agli utenti le loro pregiate creazioni. Tisti – Pasticceria & Tea Room a Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola) si è aggiudicato il premio Novità dell’Anno. Il riconoscimento speciale per la Migliore Pasticceria Salata è di L’Arte Bianca a Parabita (Lecce) e Cesare Gialdi – Délices à emporter a Catania. Infine, sempre in Sicilia, Sciampagna a Palermo ha ottenuto il Premio Speciale Miglior Dolce al Cioccolato.

I migliori pastry chef

Sono stati premiati anche i 16 migliori pastry chef che lavorano nei grandi ristoranti italiani, per la Guida del Gambero Rosso sono: