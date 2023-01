Esiste un paese in Italia che paga 30.000 euro a chi si trasferisce lì: ecco dove si trova In Italia esiste un piccolo paese che offre 30.000 a chi sceglie di trasferirsi nel suo territorio prendendo residenza in uno delle sue case abbandonate.

A cura di Clara Salzano

Il borgo che offre 30.000 euro per trasferirsi lì

Negli ultimi anni sono tante le iniziative in Italia promosse dai piccoli borghi e paesi a rischio abbandono che intendono ripopolare i propri territori. Ha avuto un successo internazionale la proposta di case vendute ad 1 euro per portare nuovi abitanti a vivere in paesi disabitati e di tali iniziative se ne stanno contando sempre in numero maggiore. L'ultima proposta arriva sempre dall'Italia dove esiste un piccolo paese che offre 30.000 a chi sceglie di trasferirsi lì.

La piazza di Presicce

Presicce, in Puglia, pagherà 30.000 euro a chi decide di comprar casa nel territorio comunale e prendervi residenza. L'obiettivo è quello di ripopolare il paese dove il tasso di natalità è ai minimi e dove si contano poco più di 5.000 abitanti. I fondi per pagare i nuovi residenti arrivano dalla recente fusione del comune di Presicce e Acquarica a cui sarà destinato più di un milione di euro all'anno secondo le leggi statali. Tuttavia non sono ancora state definite tutte le condizione per l'assegnazione dei 30.000 euro. La cifra è stata contata sulla base di un costo di 500 euro al metro quadrato per una casa nel centro di Presicce e 25.000 euro massimi per ristrutturare l'abitazione.

I vicoli di Presicce

Presicce in realtà ha molta attrattiva, dista solo 9 km dal mare cristallino e dalle spiagge sabbiose delle Maldive del Salento e delle Marine di Ugento, ed è considerato tra i borghi più belli d'Italia. Il comune è conosciuto come la Città dell’Olio e la Città degli Ipogei per la gran quantità di uliveti pregiati nel territorio di Presicce e le numerosi camere scavate nel sottoterra usate spesso come frantoi dai contadini. Oggi alcuni di questi ipogei si possono anche visitare e rappresentano, assieme ai palazzi barocchi e le tipiche stradine in pietra chiara pugliese, una delle attrazioni turistiche più importanti della Puglia.