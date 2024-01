Dov’è stato girato “Dirty Dancing”: le location del film cult degli anni ’80 Su TV8 questa sera va in onda “Dirty Dancing”, il film cult con Patrick Swayze e Jennifer Grey: ecco dov’è stato girato il film cult. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Una scena di "Dirty Dancing"

Nessuno mette baby in un angolo. Chi di noi non ha sentito almeno una volta questa celebre frase? È la citazione più famosa da Dirty Dancing, film cult del 1987 con Patrick Swayze e Jennifer Grey che stasera torna in onda su TV8. Ecco dov'è stata girata la pellicola che racconta la storia d'amore tra Johnny e Baby. Il film, ambientato nel 1963, si concentra sulle vacanze della famiglia Houseman sulle Catskill Mountains, in un villaggio turistico, il Kellerman Mountain House, dove la figlia diciassettenne Frances, detta Baby, si innamora del maestro di ballo.

Patrick Swayze e Jennifer Gray

Le location di Dirty Dancing – Balli Proibiti

La location più nota di Dirty Dancing è proprio la struttura dove alloggiano e si incontrano Johnny e Baby. Il Mountain Lake Lodge è il maxi albergo dove è stato ambientato il Kellerman Resort di Dirty Dancing. Il Mountain Lake Lodge si trova tra le Blue Ridge Mountains in Virginia, negli Stati Uniti, non lontano dallo Stato di New York. Il cottage ha una storia antichissima che parte nel lontano 1751: a inizio Ottocento la tenuta era frequentata dai viandanti che avevano bisogno di fare una tappa intermedia negli itinerari più lunghi.

Il Mountain Lake Lodge oggi

Le casette rustiche che compongono la struttura sono diventate un'attrazione turistica molto nota nello stato della Virginia già a partire dagli inizi del Novecento, ma è con Dirty Dancing che il cottage diventa una meta turistica celebre in tutto il mondo.

Il Mountain Lake Lodge in Virginia

Il Kellerman Resort ispirato a un albergo decaduto

A ispirare lo sfarzo del Kellerman Resort di Dirty Dancing, però, è stata un'altra struttura: il Grossinger’s Catskill Resort Hotel, chiuso proprio nel 1986 quando si stava girando il film cult. Quest'ultima è stata una struttura di punta del turismo newyorchese degli anni '50, per via della sua posizione: la piccola città di Liberty, infatti, era una delle mete di lusso per gli abitanti della Grande Mela che volevano evadere dal caos della città.

Il Grossinger’s Catskill Resort Hotel nel 1976 | Foto CNN

Un complesso di 35 edifici si estendeva per quasi 500 ettari, comprendendo piste da sci con neve artificiale, un night club e una lussuosa sala da pranzo. In questo albergo Elizabeth Taylor sposò il cantante Eddie Fisher. L'albergo è andato in rovina negli anni Ottanta, rimanendo abbandonato per oltre 30 anni. La sua estensione lo ha reso per decenni una sorta di città fantasma, con polvere, detriti e vegetazione incolta che prosperano indisturbati. Nel 2022, inoltre, quello che restava del vecchio Grossinger’s Catskill Resort Hotel è stato distrutto da un devastante incendio.

Lake Lure

Le scene girate nella Carolina del Nord

Le riprese di Dirty Dancing si sono svolte a Lake Lure, nella Carolina del Nord. In quasi quarant'anni, il lago ha subito diversi mutamenti, soprattutto a causa della scarsità di pioggia dovuta alla crisi climatica. Ora, però, sembra tornato ai livelli che vediamo nel film. Tra le scene girate a Lake Lure, c'è anche l'immortale scena in cui Johnny (Patrick Swayze) solleva Baby (Jennifer Grey) in acqua. Quel momento è entrato nella cultura popolare così a fondo che oggi, sulle rive del lago, vengono organizzati boat tour per visitare i luoghi di Dirty Dancing. Anche la scena del ballo sull'albero in mezzo al bosco è stata girata lungo le sponde del Lake Lure.

La scena in acqua in "Dirty Dancing"