Dov’è stata girata “Un professore 2”: le location della serie di Rai 1 con Alessandro Gassmann Debutta il 23 novembre su Rai 1 “Un professore 2” con Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi e Nicolas Maupas: ecco quali sono le location della fiction.

A cura di Arianna Colzi

Il cast di Un professore 2

Torna il 23 novembre su Rai 1 la fiction Un Professore, che racconta le vicende di Dante Balestra, professore anticonformista di filosofia interpretato da Alessandro Gassmann e dei suoi alunni. Tra amori e compiti in classe, gli spettatori seguiranno le storie degli studenti del liceo Leonardo Da Vinci di Roma. Sul piccolo schermo ritroveremo anche Nicolas Maupas, Domenico Cuomo (entrambi star di Mare Fuori) e Damiano Gavino, protagonista dell'ultimo film di Ferzan Özpetek Nuovo Olimpo. La regia di questa stagione è stata affidata a Alessandro Casale, che ha sostituito il compianto Alessandro D'Alatri, scomparso prematuramente lo scorso maggio.

Alessandro Gassmann, Nicolas Maupas e Domenico Cuomo in Un professore 2 | Foto Rai

Le location della fiction di Rai 1 Un professore 2

Un professore è ambientata a Roma: le riprese si sono svolte nella Capitale tra febbraio e luglio 2023. La location principale si trova a pochi passi del Colosseo, in via Cavour, dove realmente si trova quello che nella realtà è l'Istituto Leonardo Da Vinci. Le scene degli interni, però, sono state girate negli studi Videa di via Livigno nella zona nord di Roma. Sempre nel rione Monti sono girate molte delle scene che riprendono i ragazzi nei dintorni del liceo.

Alessandro Gassmann | Foto Rai

I luoghi della serie ambientata a Roma

Tra le location scelte per la seconda stagione di Un professore c'è anche la meravigliosa Galleria Borghese. Il museo si trova all'interno di Villa Borghese Pinciana, la struttura al centro dell'omonimo parco a Roma. Nella galleria sono state girate alcune scene riguardanti una gita di classe organizzata dal professor Dante Balestra. I ragazzi, dunque, sono stati ripresi mentre ammirano la collezione d'arte appartenuta a Scipione Borghese, nipote di papa Paolo V, che fece costruire la maestosa villa per trasferirvi le opere.

Villa Borghese

Le scene girate sul litorale a Fiumicino

Nella seconda stagione di Un professore alcune scene sono state girate sul litorale romano, meta ideale per le fughe degli studenti della classe di Alessandro Gassmann. In particolare, le riprese si sono concentrate nella zona di Fiumicino e di una delle sue frazioni, Aranova.

La vista sul litorale di Fiumicino