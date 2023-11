Dov’è stata girata Noi siamo leggenda: le location della serie su Rai 2 Questa sera su Rai 2 escono il terzo e il quarto episodio di Noi siamo leggenda, serie prodotta in collaborazione con Prime Video: dov’è stata girata la fiction con i protagonisti di Mare Fuori.

A cura di Arianna Colzi

Il cast di Noi siamo Leggenda

Super poteri e amicizia. Sono questi gli ingredienti della nuova serie Rai in collaborazione con Prime Video Noi siamo leggenda, che mercoledì 29 novembre torna su Rai 2 per il terzo e quarto episodio dei 12 totali. La fiction sembra già il fenomeno cult dell'autunno anche grazie ai protagonisti amatissimi dal giovane pubblico: tra le star troviamo Nicolas Maupas, Valentina Romani e Giacomo Giorgio già visti in Mare Fuori. La serie segue le avventure di un gruppo di adolescenti di Roma dotati di super poteri: sotto la regia di Carmine Elia (Mare Fuori, La Porta Rossa, Sopravvissuti) si sviluppa un racconto di formazione che vede i ragazzi superare i loro limiti e difficoltà.

Dov'è stata girata Noi siamo leggenda, la serie in onda su Rai 2

Noi siamo leggenda è una serie con tratti fantasy che racconta le vicende di un gruppo di ragazzi dotati di superpoteri. I protagonisti impareranno a gestirli mentre comprendono il valore di un altro superpotere: l'amicizia. Le riprese della serie si sono tenute tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 a Roma.

Nicolas Maupas in Noi siamo Leggenda

Le scene girate nella Rieti sotterranea

Non tutte le scene di Noi siamo leggenda, però, sono state girate a Roma. Alcune scene, infatti, hanno avuto come location Rieti, in particolare la parte della città chiamata Rieti sotterranea. Il sito archeologico, risalente al III a.c, conserva le rovine dell'antico viadotto romano. In quel periodo la città del Lazio fu conquistata dai romani e collegata all'attuale Capitale attraverso l'antica via del sale, l'odierna via Salaria.

I sotterranei romani della città di Rieti

Le ricorrenti piene del fiume Velino, affluente del Tevere, costrinsero i Romani a costruire un viadotto nei sotterranei. Qui ancora oggi si possono ammirare vecchie dimore patrizie in travertino che inglobavano parte della struttura del viadotto. In questo scenario senza tempo, sono state girate alcune delle scene fantasy della serie di Rai 2 Noi siamo leggenda.

Giacomo Giorgio in Noi siamo Leggenda