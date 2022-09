Dove si trovano le strade più belle del mondo Dal Canada all’Australia le strade più belle del mondo sono microcosmi culturalmente vivaci e dinamici da vivere.

A cura di Clara Salzano

Le strade più belle al mondo – Foto Mark Dalton

Se i parchi e i giardini delle città sono i polmoni verdi delle nostre vite, le strade dove ogni giorno camminiamo, mangiamo, beviamo, lavoriamo, ne sono le vene pulsanti. Le persone nelle strade sono come piccole particelle in movimento e, a rendersene conto, per strada si trascorre gran parte della nostra giornata. Ecco perché la rivista Time Out ogni anno stila la classifica delle strade più belle del mondo. Per la prima volta nel 2022 a vincere è una strada canadese.

Rue Wellington a Montréal è la strada più bella del mondo – Credit Time Out

Il 2022 ha segnato l'anno in cui si è tornati alla vita dopo la pandemia e il desiderio di riversarsi per strada e incontrare le persone, sedersi liberamente ai tavolini di un bar, divertirsi e tornare a viaggiare. Così Time Out ha interrogato un campione di oltre 20.000 persone circa i loro posti del cuore, i luoghi che preferiscono in giro per il mondo e a sorpresa Rue Wellington a Montreal ha conquistato la prima posizione nell'elenco delle strade più belle del mondo. La via canadese è stata selezionata per il suo modo di evolversi in continuazione e per la presenza di alcuni dei bar e ristoranti migliori di sempre considerando anche Montreal una delle capitali gastronomiche al mondo.

Gertrude Street a Melbourne

Dal Canada si va direttamente in Australia per trovare la seconda strada più bella del mondo. Si tratta di Gertrude Street a Melbourne. Con le sue facciate dichiarate patrimonio dell'umanità, questa strada lunga 850 metri si trova un po' fuori il centro città ma oggi è un polo di grande attrazione che conserva i ritmi lenti e rilassati di un luogo di vacanza.

Great Western Road, Glasgow – Foto Anderson Bell

Con i suoi giardini botanici e i vivaci negozi, Great Western Roada a Glasgow si è guadagnata il terzo posto della classifica delle strade più belle del mondo. Si tratta della storica strada di accesso sul lato occidentale a Glasgow ed è l'unica variante che interseca una linea retta lunga 18 miglia. Grazie alla sua vivace vita notturna, alla cultura, al buon cibo e bevande il fermento in questa strada è da mattino a sera.

Yongkang street, Taipei

Poi c'è il fascino indiscusso dell'Oriente con i suoi sapori, rumori, colori ma dimenticate il caos e la frenesia delle strade delle grandi metropoli perché Yongkang street a Taipei è una piccola stradina tranquilla di un quartiere signorile che ha vinto il quarto posto della classifica di Time Out. Completiamo infine la top 5 delle strade più belle al mondo recandoci in Danimarca, dove si trova Vaernedamsvej, a Copenaghen. Con le sue boutique eleganti, i negozi di design, ristoranti e nbar di tendenza questa strada nel rinomato quartiere Vesterbro della città è una vera e propria attrazione da non perdere.